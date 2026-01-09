為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    見完習近平！李在明下週訪日晤高市早苗

    2026/01/09 12:58 即時新聞／綜合報導
    南韓總統李在明（右）13日將與日本首相高市早苗會面。（歐新社檔案照）

    韓國青瓦臺今（9）日宣布，總統李在明將於本月13日至14日訪問日本，與日本首相高市早苗舉行會談。青瓦臺表示，此次訪日不僅體現了元首間隨時互訪的外交意義，也將成為確立兩國面向未來、穩定發展韓日關係基調的契機。

    綜合韓媒報導，青瓦臺指出，應高市早苗的邀請，李在明將訪問日本，而訪問的地點正是高市首相的故鄉奈良縣。

    報導指出，此次訪問是延續去年10月底在慶州舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間，韓日元首會談時由李在明親自提議的行程具體化結果。當時李在明向高市首相表示：「基於互訪外交的精神，下次應由我訪問日本，如果可以的話，我希望前往奈良縣。」

    這將是李在明就任以來的第5次韓日元首會談，也是時隔約2個半月後，再次與高市早苗會晤。

    李在明預計於13日下午抵達奈良縣，與高市早苗舉行元首會談並共進晚餐。會談中將廣泛討論包括區域及國際局勢在內的經濟、社會、文化等與民生直接相關的各領域合作加強方案。訪日行程的第2天（14 日），則預計安排與高市早苗的親誼活動，以及與當地僑胞的座談會。

    李在明本月5日才在中國進行國是訪問，與中國領導人習近平會談。在近期中日之間外交與安全衝突加劇的背景下，韓日元首將對此類區域局勢共享何種認識，以及討論何種應對方向，備受外界關注。

