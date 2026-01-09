為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    馬克宏批評美國對外政策 憂心台灣遭進一步包圍

    2026/01/09 12:22 中央社
    法國總統馬克宏今天以罕見語氣批評川普政府，警告美國正「擺脫國際規則」，「逐漸背棄」部分盟友。他擔心在「強權即公理」之下，人們憂慮「台灣是否會被進一步包圍」。

    綜合法新社與美聯社報導，馬克宏（Emmanuel Macron ）對法國駐外大使發表年度演說時表示，美國「正逐漸疏遠部分盟友，擺脫國際規則的束縛」。

    馬克宏說：「強權即公理是最大的失序來源。一般民眾擔心格陵蘭是否會被入侵，加拿大是否會在威脅下成為美國第51州，台灣是否會被進一步包圍。」

    馬克宏指出，當今世界「日益失序」，包括美國和中國在內的大國「極有可能瓜分世界」。在「多邊機構的運作效率越來越低」之際，「全球治理」至關重要。

    儘管馬克宏批評中國「日益肆無忌憚的商業侵略」，以及俄羅斯成為「破壞穩定的力量」，4年侵烏戰爭未見盡頭，但他對美國的評論最引人注目。

    不過，在美國特使本週稍早參加巴黎峰會，討論如何保障烏克蘭安全，以利促成可能結束俄烏戰爭的停火協議之後，馬克宏並未呼籲與華盛頓決裂。（編譯：屈享平）1150109

