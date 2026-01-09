川普大退群！宣布退出66個國際組織 學者：台灣外交可能迎新轉機

美國總統川普。（法新社）

美國總統川普7日宣布，美國將退出66個國際組織，分別是35個非聯合國機構與31個聯合國機構，包括被視為「基石級」氣候條約的「聯合國氣候變化綱要公約」等。對此，台師大東亞所教授范世平詳細分析川普強勢介入的背景策略，以及探討台灣外交是否可能將出現新局。

范世平今日於臉書發文，內容如下：首先，以色列去年12月26日承認位於非洲東部的索馬利蘭（Somaliland）是「獨立且具主權的國家」，並簽署協議建立外交關係。以色列總理納坦雅胡邀請索馬利蘭總統阿布杜拉希訪問該國，雙方在農業、衛生、技術與經濟領域進行合作；索馬利蘭是在1991年5月18日宣布獨立於索馬利亞（Soomaaliya）。

再者，但索馬利亞拒絕承認索馬利蘭，對外堅稱後者是其一部分，與中國對台灣的主權主場一樣，因此台灣與索馬利蘭可謂是同病相連。索馬利蘭在國際上備受打壓，以色列成為唯一邦交國；但早在2020年2月索馬利蘭外長訪台，台灣以「國家」相稱，7月雙方設處，我方的名稱是「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）；另一個「台灣代表處」是2021年在立陶宛成立的。

第3點，索馬利蘭柏培拉市的檢疫區在去年12月25日舉行動土典禮，這項耗資2000萬美元（台幣6.3億）的投資，是由台灣的「中天國際貿易有限公司」（CENTRAL SKY INTERNATIONAL TRADING CO）主導（中天？很敏感的名字），是台灣在索國的首筆重大私人投資，有利於索國日後的牲畜外銷，卻發生在以色列與索國建交的前一天。而川普在12月29日會見納坦雅胡，彼此相談甚歡，難道以索建交的背後是美國？

第4點，以色列長期與周邊的阿拉伯國家衝突，索馬利蘭與台灣分別被索馬利亞與中國在國際上打壓，立陶宛則深受俄羅索威脅，這4個民主的「韌性國家」可否與美國合作，成立「韌性聯盟」來共同對抗強權？川普在今年1月3日派兵進入委內瑞拉，展開「絕對決心行動」，逮捕總統馬杜羅與妻子；委國是中國的「鐵哥們」，2023年雙方甚至建立「全天候戰略夥伴關係」。

第5點，難怪美國於去年12月17日宣布對台軍售111億美元，委內瑞拉在29日公開表達反對，認為是干涉中國內政，成為全球唯一的國家，可見委國就是站在「親中反美」的路線。委國在1999年由極左派的查維茲當選總統後，就採取激烈的社會主義路線，完全倒向中國而打壓台灣，甚至不讓台灣政府設立任何機構，而馬杜洛也採此路線。

第6點，在馬杜洛被推翻而美國接管委內瑞拉後，要求新政府採取「親美遠中」路線，台委關係是否出現改善？台灣在委國的石油、黃金與基礎建設上能否獲得商機？值得關注。蔡英文在2016年當選總統後有10個國家與台灣斷交，其中5個是拉美國家，包括巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多、尼加拉瓜與宏都拉斯，當時川普並不在意，因為他只關注北韓，如今立場丕變；他下個目標是哥倫比亞與古巴，也是中國的好兄弟。

第7點，宏都拉斯總統選舉在去年12月24日結束，川普力挺的「國家黨」候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）當選，他曾在7月表示若勝選將恢復與台灣邦交，並和美國建立更緊密關係。該國在2023年3月與台灣斷交後，台灣停止向該國購買白蝦，造成許多業者倒閉與民眾失業。此外，位於巴拿馬運河入口處的「中巴公園」，一座中國式紀念牌坊在去年12月27日被當地政府拆除，引發中國強烈抗議。

最後，川普曾多次強調要重新掌握巴拿馬運河，因該運河「處於北京影響之下」，因此中巴關係是否受到傷害？台灣是在2017年6月與巴拿馬斷交，台馬關係可能改善？另一方面，川普在1月8日宣佈退出31個聯合國機構與35個非聯合國組織，台灣在國際上終於不再孤單了，而台灣也不用想方設法的加入這些組織，因為美國可能另起爐灶，台灣可能開展新的外交格局。

