聯合國對美國退出相關機構表遺憾 強調繳納會費義務不變

在美國宣布總統川普簽署行政命令退出66個國際組織後，聯合國8日表示美國有「法律義務」繼續繳納會費，這些會費將用於資助聯合國機構。

根據《美聯社》報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，對美國總統川普決定撤回對31個聯合國相關機構的支持感到遺憾，包括聯合國人口基金和確立國際氣候談判的聯合國條約機構。

古特瑞斯的發言人杜加里克（Stephane Dujarric）在聲明中說「正如我們一直強調的那樣，根據《聯合國憲章》，所有會員國，包括美國，都有義務按照大會批准的方式，向聯合國經常預算和維和預算繳納分攤會費。」

杜加里克指出，針對的聯合國機構仍將繼續開展工作，聯合國有責任為人們提供服務。

聯合國做出如此強硬的回應，源自於過去一年來該組織與美國官員之間持續不斷的拉鋸戰。川普重返白宮後，美國官員集中精力削減了數十億美元的援助和資金，這些資金流向包括聯合國在內的國際組織以及更廣泛的人道主義援助。

包括古特瑞斯在內的聯合國官員透過多次公開和閉門協商，說服川普及其盟友不要徹底放棄聯合國，例如聯合國上個月宣布的1項20億美元（約台幣632.8億元）的人道主義援助協議。但美國的行為已經影響到其他西方國家，促使它們重新評估人道援助資金，許多國家已選擇將資金轉向軍事開支。

而美國近日宣布退出66個國際組織令聯合國最高層級外交官們感到意外，他們稱是透過新聞報導和白宮發布在社群媒體上的消息才得知此事。杜加里克告訴記者，川普政府尚未就此決定發布任何正式聲明。

許多聯合國官員拒絕就美國對其各自機構的影響發表評論，因為他們沒有收到美國政府任何方面的消息或正式通知。

