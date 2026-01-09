《可惜不是你》惹怒習近平？ 梁靜茹微博已關閉

梁靜茹微博關閉。（左取自梁靜茹微博，右超級圓頂提供，本報合成）

美國活捉委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，引發國際討論，有牆內中國網友「陰陽怪氣」大量轉發歌手梁靜茹名曲《可惜不是你》，暗諷可惜被抓的不是習近平，結果不僅這首歌遭到禁播，梁靜茹昨（8）日也關閉了微博，不過許多中媒解釋，是因為她身材發福引發討論，才暫時關閉社群。

馬杜羅夫婦被抓後，不少中國網友在網路上點播梁靜茹的《可惜不是你》，洗版「可習不是尼」、「可惜不是那誰」、「雖然新聞裡是他，但在我們心裡，這首歌永遠屬於另一個人，含金量還在上升」、「美帝這次業務能力不行啊，抓錯人了，建議重新抓，大家懂得都懂」。

由於暗諷意味明顯，這首歌隨後立刻在中國部分平台遭禁播。

不過，昨（8）日有不少網友發現，梁靜茹有超過1600萬人追蹤的微博已經關閉，設置為內容暫不可見，將在1月15日早上6點左右恢復。不少中媒報導此事，不過大多指，是因為梁靜茹1月3日在廈門演唱會表演後，身材變化引起討論，於是關閉微博。

消息一出在X上引發討論，不少網友認為無關演唱會，而是《可惜不是你》觸怒習近平，紛紛留言表示：「還是那首歌太火了」、「美國逮捕馬杜羅，導致梁靜茹關號？」、「渾身都是G點這也碰不得那也說不得」、「官方說她胖成90公斤有雙下巴才關的微博，明眼人都知道是因為那首歌吧」。

