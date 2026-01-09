為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    大阪通天閣商店街起火30輛消防車馳援！火勢凶猛濃煙沖天畫面曝

    2026/01/09 11:03 即時新聞／綜合報導
    日本大阪知名觀光地標通天閣今日上午驚傳火警，距離通天閣大約200公尺的附近商店街店鋪起火。（圖擷取自 X）

    日本大阪知名觀光地標通天閣今日上午驚傳火警，距離通天閣大約200公尺的附近商店街店鋪起火。（圖擷取自 X）

    日本大阪知名觀光地標通天閣今日上午驚傳火警，距離通天閣大約200公尺的附近商店街店鋪起火，濃煙不斷竄出，目前當地消防部門已出動30輛消防車與救護車前往現場，火勢正在撲滅中，是否有人員受困與傷亡仍在確認中。

    綜合外媒報導，通天閣附近商店街一棟5層樓的建物突然竄出火苗，起火點位於1樓，目前已燒毀約50平方公尺；消防人員接獲通報後馬上派出消防車與直升機前往現場滅火，目前仍在滅火中，傷亡、受困人數與火災原因等詳情待釐清。

