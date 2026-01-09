全市停電期間打網球！德國市長面臨辭職呼聲

德國首都柏林市長魏格納面臨辭職呼聲。（路透）

德國首都柏林市長魏格納（Kai Wegner）近日面臨辭職呼聲，原因是此前柏林大片地區因遭遇縱火襲擊而嚴重停電數小時時，他卻去打網球，並就此事誤導公眾。

根據《衛報》報導，左翼激進分子聲稱對3日的襲擊事件負責，該襲擊蓄意切斷約4.5萬戶家庭和2000多家企業的電力供應。魏格納4日告訴記者，他一直在日以繼夜地工作，以減輕停電的影響並儘快恢復供電。

但魏格納近日在記者會上證實《柏林布蘭登堡廣播電台》（RBB）的報導，稱停電當天下午1時到2時之間，他與伴侶在網球場上。

魏格納承認4日說的話不太妥當。他說「現在回想起來，我應該在4日說出我在3日說過的話。我3日說過我需要休息一下，讓頭腦清醒。而對我最好的方法就是運動。」

值得注意的是，距離魏格納預計將再次參選的地區選舉還有8個月，而越來越多的人認為他已經失去了繼續擔任市長的資格。

在柏林民調中支持率不斷上升的極右翼政黨德國另類選擇黨（AfD）表示，魏格納對恐怖攻擊造成的城市基礎設施緊急情況不夠重視。

魏格納執政聯盟中的小黨社會民主黨（Social Democrats）的市長候選人克拉赫（Steffen Krach）也認為，魏格納行為與其職位不符。

