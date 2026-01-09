為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    委國抵債石油「轉彎」去美國 詹凌瑀諷：中國成世界最大冤大頭

    2026/01/09 13:03 即時新聞／綜合報導
    委內瑞拉總統馬杜羅被美國逮捕後，中國提供給委國的巨額石油貸款面臨風險。詹凌瑀諷刺中國在委內瑞拉砸了幾百億美金，搞基建、搞貸款，結果原本要運去抵債給中國的石油，直接「轉彎」送去美國煉油廠，「大撒幣」外交最後只撒了個寂寞。（路透）

    美國本月3日對委內瑞拉發動突襲，閃電活捉在委國長期執政的專制總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，引發各國關注之餘，外界分析習近平恐淪為全球笑柄，除了拿不到委國便宜石油外，金融霸權夢也遭到重創。媒體人詹凌瑀發文諷刺「中國成世界最大冤大頭」，並指中國在委內瑞拉砸了幾百億美金，搞基建、搞貸款，結果原本要運去抵債給中國的石油，直接「轉彎」送去美國煉油廠，「大撒幣」外交最後只撒了個寂寞。

    詹凌瑀在臉書以「這下真的「輸」油管了！中國成世界最大冤大頭」為題發文指出，這劇情比八點檔還狗血。前幾天美國才剛把委內瑞拉總統馬杜羅「打包帶走」，馬上就上演「斷捨離」大戲。

    詹凌瑀表示，美國國務卿盧比歐直接對委內瑞拉新政府下令：「那個誰……中國、俄羅斯、古巴的，通通給我掃地出門！」聽說連軍事顧問跟情報人員都要被趕走，只准留下幾個外交官顧門口。

    詹凌瑀直言，最慘的是什麼？是錢啊！中國在委內瑞拉砸了幾百億美金，搞基建、搞貸款，本來想說當作後花園的油庫。結果現在？委內瑞拉被美國拿下，直接要把原本要運去抵債給中國的石油，「轉彎」送去美國煉油廠！

    詹凌瑀諷刺，中國這幾年對委內瑞拉又是給錢又是給人，結果人家一換老闆，直接（被迫）把你當空氣。這就是傳說中的「大撒幣」外交嗎？撒了半天，最後只撒了個寂寞。

    詹凌瑀在文末也酸，「我也想問問牆內的粉紅們，現在是不是又要發起『抵制委內瑞拉石油』了？喔不對，你們根本拿不到石油了啊！」

