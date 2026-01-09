中國拖延日本酒進口通關！日媒：報復高市「台灣有事」說

日媒報導，近期日本向中國出口日本酒等酒類和食品的通關手續，較以往所需時間更長，貿易出現延遲。（圖擷自網路）

日媒共同社8日報導，近期日本向中國出口日本酒等酒類和食品的通關手續，較以往所需時間更長，貿易出現延遲。上述情況出現在去年11月日本首相高市早苗有關「台灣有事」的答詢之後，共同社指出，此舉可能是北京對日報復行動的一環。

多名消息人士向共同社透露，酒類商品抵達中國後，通關手續的時間較平時多花費了數週到1個月左右。其中，日本酒的延遲尤其明顯，比過往多花了約1倍時間。部分消息人士直言，「日本酒是日本的象徵，所以被盯上了吧」。

請繼續往下閱讀...

日本駐北京大使館近期也接獲多家日本酒商和食品企業的諮詢。據悉，中國天津市和廣東省深圳市等地的港口均發生延遲情況，部分酒類因手續不順利，被迫滯留在港口或碼頭。

去年11月，高市早苗在眾議院預算委員會接受質詢時表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態）。

上述國會答辯後，中國再度終止了剛剛恢復的日本水產品進口手續；本月6日更宣布加強「軍民兩用物項」對日出口管制，暗示將對稀土出口進行嚴格審查；與此同時，貿易方面也加大對日施壓，日本企業相關人士正高度關注事態發展。

日本農林水產省提供的資料顯示，2024年日本酒對中出口總額為116億日元（約新台幣23.3億元），在各國家和地區出口總額中居首位。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法