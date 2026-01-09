美抓捕馬杜羅 謝金河：對付極權國家不用登陸戰

委內瑞拉總統馬杜羅被美國逮捕後，中國提供給委國的巨額石油貸款面臨風險，一帶一路投資恐加速爛尾。（路透）

美國本月3日對委內瑞拉發動突襲，閃電活捉在委國長期執政的專制總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，引發各國關注之餘，外界分析習近平恐淪為全球笑柄，除了拿不到委國便宜石油外，金融霸權夢也遭到重創。財信傳媒董事長謝金河指出，這次精準的「斬首」行動給世界一個範本，對付極權國家不用登陸戰，只要擒賊先擒王就可以完成任務，且抓住金流更是七吋要害，把帳頭抓住，獨裁者就完全現形。

謝金河在臉書以「獨裁者的最後歸宿」為題發文指出，2026年川普以生擒馬杜羅夫婦揭開序幕，全世界到今天仍然議論紛紛，這是美國力量的展現。他認為「2026年會是川普改變世界最好看的一年！」

謝金河表示，馬杜羅夫婦被逮捕，並且押解至美國受審，最值得關注的是瑞士銀行立即凍結馬杜羅帳戶的資產，外電報導指出，馬杜羅帳戶有6萬多枚比特幣，價值約600億美元，還有相當數量的黃金。這次美國選定馬杜羅的副手羅德里格茲接掌大局，並且放話說她如果不配合，下場會比馬杜羅還慘。

謝金河說明，原來美國已摸清她的底細，她的錢藏在杜拜及土耳其。這些集團獨裁者都有共同模式，對立高壓整肅異己，國內民眾流亡在外，像古巴有25萬人流亡海外，伊朗有15萬人以上，委內瑞拉有超過20%的民眾流亡海外。但國家利益掌握在自己手上，並且都把錢藏在海外帳戶。

謝金河分析，這次美國對委內瑞拉施壓，委內瑞拉股市開始上漲，等到馬杜羅被抓消息傳出，加拉加斯股市更是大漲不已，市場期待委內瑞拉會出現新局。在海外流亡的委內瑞拉人民都走上街頭歡呼。現在全球都在猜，誰是下一個馬杜羅？

謝金河在文末指出，這次美國精準的「斬首」行動，也給世界一個範本，對付極權國家不用登陸戰，只要擒賊先擒王就可以完成任務！而抓住金流更是七吋要害，獨裁者都把錢放在海外，把帳頭抓住，獨裁者就完全現形。

