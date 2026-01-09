為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美參院通過程序性表決　限制川普對委內瑞拉再動武

    2026/01/09 04:21 中央社

    美國聯邦參議院今天朝通過一項決議邁出重大一步，這項決議旨在限制總統川普在未獲國會授權下對委內瑞拉採取軍事行動。美軍本月3日突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，震驚各界。

    法新社報導，在包括5名共和黨參議員的跨黨派支持下，參院今天通過關鍵的程序性表決，此決議禁止美國在未獲國會明確授權下，對委內瑞拉採取進一步軍事行動。

    實質性投票預計下週進行，一旦通過，將成為數十年來國會在限制總統單方面採取軍事行動上最強硬的立場之一。

    不過，這項舉措被認為在很大程度上只是象徵性，因為該決議將在聯邦眾議院面臨重重阻力，且在川普可能行使否決權的情況下幾乎無法通過。

    川普在自家社群平台真實社群（Truth Social）猛烈抨擊投下贊成票的5名共和黨參議員，痛斥他們「愚蠢至極」，還說他們「永遠不應再當選公職」。

    他補充說：「共和黨人應該為那些與民主黨人一起投下贊成票的參議員感到羞恥，因為他們試圖削弱我們保衛國家與作戰的權力。」

    在此之前，美國對委內瑞拉的軍事行動急劇升級，包括空襲和海上打擊以及在拂曉前突襲委國首都卡拉卡斯（Caracas）抓捕馬杜洛（Nicolas Maduro）。共和、民主兩黨議員皆表示，這些行動已超出一般執法範圍，明顯帶有戰爭性質。

    肯塔基州共和黨參議員保羅（Rand Paul）在投票後強調，空襲他國首都並推翻其領導人是明顯的戰爭行為，而美國憲法並未賦予總統這種權力。

    自川普重返白宮以來，國會曾多次嘗試通過類似決議，但都未能成功。（編譯：劉文瑜）1150109

