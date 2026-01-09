敘政府軍與庫德族激戰　阿勒坡14萬人被迫逃離家園

敘利亞政府軍及庫德族戰士在北部城市阿勒坡（Aleppo）交戰，今天戰事更加激烈，雙方猛烈交火到晚上，救難人員忙於撲滅砲擊引發的火災。

路透社報導，今天黃昏時分，縷縷煙霧在城市天際線上升起，砲火轟鳴聲傳遍阿勒坡。庫德族戰士奮力抵擋政府軍推進，力圖守住他們控制的社區。

請繼續往下閱讀...

根據敘利亞當局，6日爆發的這波戰鬥已迫使超過14萬人離開家園，並導致至少7名平民死亡。

敘利亞歷經14年內戰後，總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）承諾團結全國，如今敘利亞政府與抵制納入中央體制的庫德族當局之間陷入致命僵局，為夏拉帶來重大挑戰。

敘利亞軍方今天給予阿勒坡市庫德族部隊控制區的居民一段時間撤離，之後對當地發動新一波攻擊。

軍方公布7張以上的地圖，標示出預定攻擊的區域，並宣布謝赫馬克蘇德區（Sheikh Maqsoud）和艾希拉菲區（Ashrafieh）自下午3時（格林威治標準時間12時）起實施宵禁。

包括「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces，SDF）和「庫德安全部隊」（Asayish Forces）等庫德族部隊則表示，已成功擊退敘利亞政府軍的攻勢。

敘利亞消息人士向路透社透露，美國正帶頭努力達成停火。（編譯：楊昭彥）1150109

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法