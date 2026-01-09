為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    委內瑞拉宣布釋放大量囚犯　臨時總統上任後首見

    2026/01/09 03:54 中央社

    委內瑞拉今天宣布釋放「大量」囚犯，其中包括部分外國人，這項行動顯然是對美國推翻委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後做出的讓步。

    法新社報導，這是自馬杜洛前副手羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在美國總統川普（Donald Trump）支持下成為臨時領導人以來，委內瑞拉首次釋放囚犯。

    川普曾說，只要委內瑞拉允許華府取得該國豐富的石油資源，他樂於讓羅德里格斯執政。

    釋放囚犯的消息是由國會議長荷黑．羅德里格斯（Jorge Rodriguez），也就是羅德里格斯的兄長宣布的。

    荷黑是「查維斯主義」（chavismo）的重要人物，這個反美社會主義運動由馬杜洛前一任總統查維斯（Hugo Chavez）創立。

    荷黑說，為了「和平共處」，將立即釋放「大量委內瑞拉人及外國公民」，但他並未透露會釋放哪些囚犯，也未說明具體人數。

    委內瑞拉人權組織「刑事司法論壇」（Foro Penal）表示，目前共有806名政治犯遭到關押。該組織稱當局宣布釋放囚犯是「好消息」，但強調還在核實釋放情況。

    對於委內瑞拉這次釋放囚犯是否為川普政府的要求，美國國務院官員並未置評。

    川普6日告訴美國共和黨籍議員，羅德里格斯政府將關閉委內瑞拉首都卡拉卡斯市中心一處酷刑室，但未提供進一步細節。（編譯：楊昭彥）1150109

