    把強權脅迫當教誨？韓媒批總統李在明失格

    2026/01/09 06:48 國際新聞中心／綜合報導
    南韓媒體針對總統李在明訪問中國行程，發表社論批評李在明不僅無法捍衛國家利益，更凸顯其對地緣政治缺乏危機意識。（法新社檔案照）

    南韓媒體針對總統李在明訪問中國行程，發表社論批評李在明不僅無法捍衛國家利益，更凸顯其對地緣政治缺乏危機意識。（法新社檔案照）

    南韓總統李在明4日展開對中國為期4天3夜的國是訪問行程。7日在上海與隨行記者團舉行午餐座談會時，針對中國國家主席習近平「應當堅定站在歷史正確一邊」的言論，他開玩笑地表示：「聽成是孔子所言」，「我的理解是，勸人善良生活」。南韓媒體發表社論批評，李在明的回應極不得體，不僅無法捍衛國家利益，更凸顯其對地緣政治缺乏危機意識。

    「朝鮮日報」8日社論指出，「孔子所言」恐怕並非李在明的真實理解，只因不便回答，才試圖以玩笑帶過，但哪怕是玩笑，還是顯得輕率不妥。

    社論指出，當前的時局是美國逮捕委內瑞拉總統馬杜羅並押送回國、中國進行圍台軍演、中國和日本針鋒相對。有預測稱，世界再次分裂為美國對陣中國和俄羅斯的格局，強國憑實力貫徹自身利益的時代，或再度到來。

    而朝鮮半島與南韓置身此一劇變的中心。習近平心知肚明，因此施壓李在明「選對邊站」。

    社論指出，習近平邀請李在明訪中，同時對日本發動稀土攻擊，旨在離間韓日關係。眾多南韓國民正為當前國際局勢擔憂不已，在此情況下，國民會如何理解李在明「善良生活」的玩笑話？

    李在明令人費解的發言還不止於此。他表示：「我們長久以來對北韓採取軍事攻擊行為」，不知是否指的是前總統尹錫悅政府派無人機滲透平壤，但無人機滲透是北韓先而為之，而北韓對南韓的軍事攻擊，則包括襲擊青瓦台、仰光恐怖攻擊、大韓航空（KAL）客機轟炸、天安艦沉沒、延坪島砲擊等不勝枚舉，無數國民因此喪生，李在明卻說：「北韓肯定很不安」，不安的應該是面臨核彈威脅的南韓國民才對。

    社論呼籲，希望李在明將所謂的「我們長久以來對北韓採取軍事攻擊行為」一一列舉出來。

    社論還說，習近平並未對解除「限韓令」做出回應，對斡旋兩韓關係的請求，實際上也沒有做出答覆。關於西海（黃海）非法構築物，李在明聲稱中方承諾會撤掉「養殖場管理設施」，算是取得些許進展。但中國要求按照人口比例劃分西海，因此南韓應該像越南一樣，對中國的行為採取對等反制措施。

