    美移民執法行動釀女子死亡　明尼蘇達州抗議情緒升溫

    2026/01/09 02:21 中央社

    美國移民官員今天在明尼蘇達州明尼阿波利斯市槍殺一名女子，引發眾怒，上千名示威者今天上街怒嗆「可恥」，執法人員則以催淚瓦斯與胡椒噴霧驅離抗議群眾。

    路透社報導，移民暨海關執法局（ICE）探員當街槍殺37歲女子古德（Renee Nicole Good），國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）等官員都為開槍探員辯護，稱這是出於自我防衛，並指控古德企圖開車衝撞執法人員，是「本土恐怖主義」行為。

    明尼阿波利斯（Minneapolis）市長佛雷（Jacob Frey）則表示，根據現場目擊影片，政府的說法是「狗屁」與「垃圾」，因為影片內容明顯與官方敘事不符。

    17歲學生佛勒威靈（Addie Flewelling）今天在示威現場譴責這起事件，並表達她對政府取締移民行動的不滿，包括執法人員本週稍早在她就讀的高中展開突襲。

    她說：「學生被趕出他們受教育的地方，這一點都不OK。我現在很害怕去上學。」

    美國國土安全部（DHS）6日展開大規模移民執法行動，要查緝涉及索馬利亞裔居民的詐欺指控。美國總統川普曾多次將政府在明尼蘇達州的移民鎮壓行動，與涉及聯邦營養補助及疫情援助計畫的詐欺案件連結起來，而其中許多案件的被告都具有索馬利亞背景。

    ●37歲母親成槍下亡魂

    「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，古德有一名15歲女兒，以及兩名分別為12歲與6歲的兒子。

    維吉尼亞州老道明大學（Old Dominion University）校長韓普希爾（Brian Hemphill）在聲明中證實，古德2020年畢業於該校英文系。

    韓普希爾說：「這又是一個清楚的例子，顯示恐懼與暴力已不幸成為我們國家的常態。願芮涅（古德）的生命提醒我們彼此的共同價值：自由、愛與和平。」

    根據校方臉書（Facebook）貼文，古德曾獲大學生詩歌創作獎，還說她來自科羅拉多州科羅拉多泉市（Colorado Springs）。

    貼文寫道：「當她沒在寫作、閱讀或談論寫作時，她會和女兒及兩個兒子一起觀賞電影，做些隨性的藝術創作。」

    貼文也提到，她曾與丈夫、喜劇演員麥克林（Tim Macklin）一起主持一個Podcast節目。根據明尼蘇達州「明星論壇報」（Star Tribune），麥克林已於2023年過世，享年36歲。

    科羅拉多州民主黨籍州長波利斯（Jared Polis）呼籲當局調查古德喪命一事，還說這起悲劇「令人深感不安」。

    明尼阿波利斯市市議會說，命喪槍下的古德「今天早上還在照顧鄰居，卻在聯邦政府的手中丟掉性命」。

    古德的母親形容女兒「極富同情心」，不是會去對抗ICE探員的那種人，她當時可能嚇壞了，「她一生都在照顧別人。她充滿愛心、寬容且富有感情」。

    ●FBI與州政府展開調查

    美國聯邦調查局（FBI）與明尼蘇達州政府官員目前都在調查這起槍擊事件。

    喬治亞州立大學法學院（Georgia State College of Law）教授莫里森（Caren Morrison）說，如果涉案的ICE探員被認定是在履行聯邦公務職責時開槍，就可能不會被明尼蘇達州以州法起訴。

    她指出，涉及車輛的案件往往對執法人員較有利，因為汽車可能被視為致命武器。

    明尼蘇達州法律規定，執法人員只有在合理判斷自己或他人面臨立即生命危險時，才能使用致命武力；聯邦法律也有類似標準。（編譯：劉文瑜）1150109

