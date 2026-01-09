為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    太子集團首腦陳志將在中國受審 恐面臨無期徒刑以上重刑

    2026/01/09 08:05 國際新聞中心／綜合報導
    在東南亞地區建立龐大詐騙犯罪帝國的太子集團董事長陳志（中），經歷逃亡後被捕，並強制遣返中國。（法新社）

    在東南亞地區建立龐大詐騙犯罪帝國的太子集團董事長陳志（中），經歷逃亡後被捕，並強制遣返中國。（法新社）

    被控在東南亞地區建立龐大詐騙犯罪帝國的太子集團董事長陳志（38歲），經歷逃亡後被捕，並強制遣返中國。按照中國「刑法」，大規模經濟詐騙與有組織的強迫勞動，恐難逃無期徒刑以上重刑。

    南韓「朝鮮日報」8日報導，柬埔寨內政部7日發表聲明，證實逮捕包括陳志在內的3名中國人，並遣返中國。陳志被控在柬埔寨境內經營大規模犯罪園區，並針對各國公民實施網路詐騙。2025年10月，美國司法部以電信詐騙、洗錢嫌疑對其提起訴訟，美國財政部也將太子集團列為跨國犯罪組織，並實施嚴厲制裁。

    接下來，被押送至中國的陳志將站上中國的法庭。法律專家指出，考慮到案件規模之大與嫌疑之複雜，調查與審判將耗費漫長時間。中國調查部門計畫對涉及中國、柬埔寨、緬甸、寮國一帶的廣泛經濟犯罪和組織犯罪嫌疑展開調查。法律界人士預測，僅查明跨境資金走向，就可能耗費1至2年時間。

    嫌疑查明後，預計將面臨極重刑罰。陳志被控開設網路賭場、詐騙、洗錢，以及人口販運和強迫勞動。據華爾街日報報導，美國檢方掌握陳志親自下令，並管理在詐騙園區對勞動者施暴的證據。

    報導指出，據推測，中國調查部門也歷時數月調查，並掌握大量相關證據。按照中國刑法，大規模經濟詐騙與有組織的強迫勞動難逃重刑，倘若詐騙金額尤為巨大或確認存在強迫勞動、有組織犯罪等情節，可判處與無期徒刑相當的刑罰。據悉，中國有關部門正在研究綜合哪些罪名起訴陳志。

    陳志在中國出生，2014年取得柬埔寨國籍，此後一直以柬國國籍為保護傘，躲避海外引渡。然而，2025年12月，柬埔寨國王頒令剝奪其國籍，躲避引渡他國的保護傘消失。又因其犯罪性質極其惡劣，柬國政府罕見地迅速決定將其驅逐出境。

    據報導，外界關注的焦點在於能否追回陳志隱匿的鉅額資產，以及是否會賠償受害者。2025年，美國政府扣押傳為陳志所有價值140億美元（約4417億台幣）的比特幣，成為最大規模的比特幣扣押案例。此外，香港警方也凍結與其相關的27億5000萬港元（約111.3億台幣）資產。

    華爾街日報報導，陳志利用遍佈30國的100多家企業網絡進行洗錢活動，美國和中國政府需要進行資產分配談判，以劃分陳志被扣押的資金。另外，查核受害者被騙事實的過程，也將十分漫長。專家指出，追回資產的訴訟可能演變為國際爭端，實際償付可能耗費數年時間。

    然而，陳志落網能否徹底剷除柬埔寨境內的電詐園區，目前仍是未知數。非營利調查媒體「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）指出，陳志站在太子集團此一龐大組織的頂端，下面還盤踞著無數共犯與腐敗網路。換言之，柬埔寨政府不能止步於單次的逮捕行動，應當拆除犯罪園區設施並持續監管，才能將電詐犯罪斬草除根。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播