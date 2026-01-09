美軍高科技突襲委內瑞拉！路透：向中國展示全方位優勢

在「絕對決心行動」中，美軍透過EA-18G咆哮者電子作戰機的強力干擾，配合匿蹤戰機的低偵測特性，在卡拉卡斯上空開闢一條不受干擾的空中走廊。（路透檔案照）

美軍3日成功執行對委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）及其妻子的逮捕行動，不僅瓦解其安全防線，更透過精準的高科技打擊，向全球、尤其是中國釋出強大的戰略訊號。路透引述軍事分析家報導，這場「絕對決心行動」實際上是一場針對現代化防禦體系的「全方位優勢展示」。

報導指出，美軍此次出動超過150架飛機，核心戰力包括F-35閃電II與F-22猛禽匿蹤戰機。委內瑞拉部署多款由中國供應的雷達監控系統，但在此次行動中，美軍透過EA-18G咆哮者電子作戰機的強力干擾，配合匿蹤戰機的低偵測特性，在卡拉卡斯上空開闢一條不受干擾的「空中走廊」。

這種作戰模式向北京發出明確訊息，解放軍目前在太平洋地區擴張的雷達網與防空防線，在美軍的電戰壓制與匿蹤技術面前，依然存在顯著的技術代差。

據報導，這次行動的成功關鍵，在於跨軍種的深度整合。美軍太空部隊與電磁戰單位合作，利用衛星干擾技術遮蔽委國軍方的通訊。美國總統川普隨後證實，行動前的卡拉卡斯大停電，是美軍利用其「特定專業技術」所達成的。

前美國空軍全球打擊司令部司令芮伊（Tim Ray）指出，這種將太空、網路與傳統空軍結合的「整合打擊」能力，目前全球唯有美軍能獨立達成。這直接挑戰了中國正試圖建立的反介入／區域拒止（A2/AD）戰略。

分析家認為，美軍選擇在委內瑞拉展現實力，具有針對性的地緣政治意圖。馬杜羅被中國視為「全天候戰略夥伴」，而美軍能直接深入其首都抓捕元首，顯示美國有能力在自己的「後院」，排除中國的影響力。

雷伊強調，「這是我們將在地理與經濟層面與中國競爭的訊號」，對於依賴中國經濟援助、卻忽視美國軍事底線的國家而言，無疑是極大警示。

五角大廈將對此次行動的裝備表現進行深度分析。這種類似去年打擊伊朗的「午夜重錘行動」（Operation Midnight Hammer）後的產業回饋機制，可確保美軍裝備在實戰中能不斷進化。

相較於缺乏大規模現代化戰爭經驗的中國人民解放軍，美軍持續透過這種高壓的「實戰環境」，來修正其技術與戰法，維持其戰術上的領先地位。

報導指出，這場突襲行動是一封寫給北京的戰略信函。當中國正迅速現代化其海軍與飛彈部隊時，美國透過這場逮捕行動證明，美軍在匿蹤技術、電子戰與全球打擊的整合能力上，仍掌握對抗任何強權的絕對王牌。

