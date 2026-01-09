普廷對馬杜羅倒台緘默 CNN：「唐羅主義」反為俄提供戰略掩護

美國突襲委內瑞拉逮捕總統馬杜羅（右），俄羅斯總統普廷（左）意外沉默。（美聯社檔案照）

美國突襲委內瑞拉逮捕總統馬杜羅，雖然俄羅斯外交部隨即發表聲援委國的聲明，但在美國發動這場政權更迭行動後的第一時間，真正左右俄國政治走向的總統普廷，卻意外沉默。不同於中國國家主席習近平立即譴責華府所謂的「單邊霸凌」，普廷並未就這次突襲行動迅速明確地發表公開聲明。

同樣地，普廷至今也尚未就美軍在7日登船並扣押1艘俄羅斯籍船隻發表評論，讓許多觀察家開始揣測，莫斯科將如何回應華府日益冒進的軍事行動。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，乍看之下，馬杜羅倒台似乎是普廷接連遭遇的又一次地緣政治挫敗。然而，從戰略層面來看，這場風暴對普廷而言未必全然不利。

2024年12月，長期仰賴莫斯科撐腰的敘利亞總統阿塞德在政權崩潰後逃往俄國。去年6月，美國對伊朗核設施發動打擊，直接與這個與委內瑞拉一樣，曾與俄國建立戰略夥伴關係的國家爆發衝突。俄羅斯官員澄清，莫斯科與德黑蘭之間的戰略夥伴關係，並不意味著一旦伊朗遭到攻擊，俄方就必須進行軍事干預。而同樣地，儘管俄國政府曾將普廷與馬杜羅建立的戰略夥伴關係，包裝為支持「兄弟般的委內瑞拉人民」抵禦外部威脅，但美軍特種部隊的突襲行動，並未引發莫斯科任何強硬回應。

美軍拘捕馬杜羅的行動，也讓俄羅斯的軍工體系頗為難堪。在馬杜羅的前任、已故總統查維斯任內，委內瑞拉正規軍開始大量換裝俄製裝備，包括S-300、「山毛櫸」（Buk）以及44套「貝紹拉河」（Pechora）防空系統。面對川普政府揚言動武，馬杜羅還曾誇耀，委國軍方已在「關鍵防空位置」部署5000枚俄製短程防空飛彈。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）5日在維吉尼亞州紐波特紐斯的海軍造船廠發表談話時嘲諷道，「看來那些俄羅斯防空系統也沒那麼管用，不是嗎？」

但CNN指出，川普明確宣示拉丁美洲是美國的勢力範圍，即所謂的「唐羅主義」（Donroe Doctrine），反而可能在修辭上為普廷提供掩護，使其更容易為自己拆解烏克蘭的帝國企圖辯護。同時，川普政府自信滿滿地釋放訊號，暗示下一步將是掌控格陵蘭，這一點也與克里姆林宮的世界觀不謀而合。

自1991年蘇聯解體以來，俄羅斯長期主張，有權干預所謂的「近鄰地區」，即蘇聯瓦解後誕生的獨立國家。而在2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭後的談話中，普廷也明確表示，他將「恢復帝國」視為自己至高無上的使命。

川普表達願意動用武力奪取北大西洋公約組織（NATO）盟國丹麥的自治領土格陵蘭，對克里姆林宮而言，顯然也是個好消息。自全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯政府一直試圖利用跨大西洋聯盟內部的任何裂痕，尤其是在英國與歐洲國家試圖拼湊一個「志願者聯盟」、在美國支持動搖之際持續援助烏克蘭的背景下。

