反制中國黃海爭議海域活動 南韓將部署3000噸級巡邏艦

南韓海洋警察廳8日表示，預定1月中旬在黃海的韓中暫定措施水域（PMZ），部署新型巡邏艦，以便掌握中國在該海域設置的構造物和人員活動。南韓總統李在明近日訪問中國期間提議劃定兩國邊界，兩國將在今年就劃界問題舉行會談。

《韓聯社》8日報導，海警廳預定本月中旬在該海域部署3000噸級新型巡邏艦，以了解中方設置之結構物位置、外形變化和人員活動等動向。海警廳正分階段推動打造3000噸級艦艇，首艦將於1月中旬部署木浦海警署，第二、第三艘預計分別於今年底、明年部署濟州、中部海警廳。

中國在該處未劃定兩國界線的爭議海域，設置3座大型海上鋼構物，以及至少13具浮標，遭質疑具有軍事用途。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）去年6月的報告指出，根據分析衛星影像，其中一座結構物有6層，可用於收集海底探測資訊；這些設施有利於北京蠶食管轄權，也可能兼具軍事用途，牽制美軍在台海爆發衝突時馳援能力。

李在明7日在訪問中國期間，針對黃海爭議，表示這批構造物位於共同水域，靠近中方，「略微越界」，南韓已經提議精準劃定兩國共同水域的中間線，從根源化解分歧。

韓聯社報導，兩國領袖商定將力促今年起舉行副部級會談，討論劃界問題，而海警廳的部署計畫，是另行推進強化新設廣域警備區工作的一環。海警廳2日新設廣域警備區，轄區涵蓋黃海和濟州，以便在尚未劃定邊界的韓中、韓日中間水域有效執行警備任務。

