日本「這神器」現身英國！議員晚上揪團妙用收奇效

日本「拍子木」也用在祭典活動，特別是指揮神轎。（法神社檔案照）

英國牛津郊區利特莫爾（Littlemore）最近接連發生割破輪胎與持刀攻擊事件，當地居民嘗試以不同於監視器與智慧門鈴的方式防範犯罪，改採源自日本的傳統巡夜工具「拍子木」，引發外界關注。

據《metro》報導，利特莫爾部分街道治安惡化，居民在地方議員亨伍德（David Henwood）帶領下，開始夜間巡邏，敲擊拍子木。拍子木由兩塊硬木或竹片組成，敲擊時會發出清脆聲響，過去數百年來日本夜巡人員使用，提醒住戶注意安全，對潛在犯罪者形成心理壓力。

亨伍德說，他與日籍妻子曾在日本生活20年，對拍子木的用途並不陌生。這類聲響能讓居民知道有人巡守，同時提醒檢查瓦斯、門窗等基本安全事項，過去在當地自行車竊案頻傳時，也曾證明具有成效。

他進一步說明，警方人力有限，難以長時間駐守，因此希望透過夜間步行巡邏填補空窗，讓居民「看得到也聽得到」守望行動。巡邏開始後，已有民眾拉開窗簾查看情況，並透過社群媒體與電話表達感謝。

隨著成效顯現，社區已有新志工加入巡邏行列，分擔值勤壓力。亨伍德計畫將這項「東京之聲」延續到整個冬季，甚至不排除持續到夏季，他說：「只要能讓民眾在家感到安全，我願意嘗試任何方法。」他也期盼全英國其他的社區機構能參考此模式，利用簡單的工具重建社區治安。

