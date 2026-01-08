以為重訓拉傷！英男頭痛發麻半年竟是惡性腦瘤 醫宣告：壽命剩10年

英國男子長期飽受頭痛與肢體發麻之苦，檢查後竟被診斷為「第3級星狀細胞瘤」。（圖截自Brain Tumour Research）

身體痠痛竟藏著致命警訊！英國一名男子長期飽受頭痛與肢體發麻之苦，熱愛健身的他原以為只是單純的運動傷害，沒想到半年後突發癲癇送醫，竟被診斷為「第3級星狀細胞瘤」，且被宣告壽命僅剩10年。

綜合外媒報導，31歲的斯威尼（Sean Ryan Sweeney）自2022年初開始，頻繁出現偏頭痛、脖子痠痛及身體右側發麻等症狀。由於他平時有跑步與重量訓練的習慣，直覺認為是運動過度導致的肌肉拉傷，因此求助物理治療師進行長期復健。然而復健一段時間，症狀並未好轉；半年後他在凌晨突然癲癇發作被送往急診，經檢查，確認罹患「3等級星狀細胞瘤」。醫療團隊殘酷宣告，其餘生可能僅剩10年。

為了精準切除病灶並保護腦功能，斯威尼在同年11月接受難度極高的「清醒開顱手術」，即在手術過程中保持意識以協助醫療團隊監控說話與運動能力。不幸的是，他在術中發生中風，術後更面臨面癱與無法行走。所幸經過漫長的放射治療與抗癌療程，已逐漸恢復，目前他透過社群平台記錄與病魔搏鬥歷程，並參與單車挑戰賽，積極為腦瘤研究募集基金。

針對此個案，專家指出，星狀細胞瘤是低等級神經膠質瘤中最常見的一種，其初期徵兆如持續性頭痛、感官異常、肢體無力等，極易與日常疲勞或運動傷害混淆，導致許多患者錯過黃金治療期。醫師呼籲，若身體出現不明原因的症狀且復健無效，應儘速前往大醫院進行精密檢查，早期發現是提升治療效果的唯一關鍵。

