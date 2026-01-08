為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    無腦水母也需要美容覺 睡眠不足會像人類一樣「補眠」

    2026/01/08 20:38 編譯管淑平／綜合報導
    水族館參觀者和水母。（法新社檔案照）

    沒有大腦的水母也需要睡美容覺。根據以色列一份研究，水母雖然在生理上與人類有極大差異，但是在睡眠這件事上，和人類一樣，一天有3分之1的時間在睡覺，而且會「補眠」。

    科學新聞網《科學警報》（ScienceAlert）7日報導，如水母、海葵等刺絲胞動物門動物，沒有一個具備中樞神經系統的大腦構造，而是依靠遍佈全身的簡單神經網，但是牠們也需要睡眠。以色列巴伊蘭大學時間生物學家奧吉隆（Raphaël Aguillon）說，水母像人類一樣，會在晚上睡覺，甚至白天當中也會打個瞌睡，而其近親海葵則是在白天睡覺。不過，這段活動力、警醒程度降低的時間會有風險，但睡眠勢必對牠們有很大益處，足以抵銷這種風險。

    這份研究以仙后水母（Cassiopea andromeda）、星狀海葵（Nematostella vectensis）為觀察對象，發現當牠們被剝奪睡眠，神經DNA會出現損傷，而且，若因外部環境導致其神經損傷增加，牠們之後都會增加睡眠時間，這意味睡眠或許演化成一種保護細胞免於損傷的方式。當給予褪黑激素，仙后水母和星狀海葵都會增加睡眠，其DNA損傷也隨之降低，研究人員推測，刺絲胞動物利用類似人類的褪黑激素系統，調節其睡眠週期與晝夜循環同步。

    這份在《自然通訊》（Nature Communications）期刊發表的研究指出，缺少睡眠、暴露在紫外線和會改變生物體DNA的突變原下，會增加神經DNA受損和睡眠壓力，而自發性和誘導性睡眠，都有助促進基因組的穩定。

    研究團隊表示，這項發現意味著，睡眠的起源可能非常早，因為人類的祖先早在大約10億年前，就在演化道路上和刺絲胞動物分道揚鑣；睡眠為神經提供一段集中而有效的細胞維修期，即使只有簡單神經構造的動物，也需要休息來減少清醒期間，難以避免的DNA傷害。

