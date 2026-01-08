驚悚影片曝光！美聯邦探員當街槍殺自家公民 川普幫辯護引爆怒火

ICE探員掏槍對駕駛座的37歲女子古德連開3槍。（圖翻攝自X）

美國總統川普第二任期擴大對非法移民的打擊，本月在明尼蘇達州（Minnesota）最大城明尼亞波利斯（Minneapolis）部署多達2千名聯邦探員，展開號稱史上最大規模移民執法行動，結果新年初移民和海關執法局（ICE）就闖大禍，當街槍殺一名白人女性，且被害者並不是什麼非法移民，而是美國公民！事件曝光後，相關影片在網上瘋傳，多地爆發抗議示威；明州州長還預告將部署國民兵，引發國民兵將與ICE爆發衝突的擔憂。

由於此前明尼蘇達州爆出一場涉及數十億美元、與武漢肺炎疫情期間兒童餐食補助計畫及托兒所資金濫用有關的福利詐領案，該案有近百人被起訴，許多被告具東非索馬利亞（Somalia）背景，而明尼亞波利斯擁有全美最大的索馬利亞裔群體，川普政府2026年伊始就在該地區部署多達2千名聯邦探員，宣稱增派探員是為了徹查詐欺並追究法律責任，進一步打擊非法移民，展開史上最大規模的單一移民執法行動。

綜合外媒報導，受命在明尼亞波利斯執法的ICE，本月7日闖下大禍，一名白人女子慘遭ICE人員在光天化日下當街擊斃，驚悚過程全被目擊民眾拍下。網上瘋傳的影片可以看到，ICE的車子擋在道路中間，駕駛一輛黑色SUV的被害人似乎是不滿被擋住去路，要ICE的人走開，ICE人員要求被害人下車，並上前試圖強行打開被害人駕駛座車門。被害人不從，倒車後踩油門要離開現場，結果原本站在她車子前面的ICE人員突然掏出配槍，對著駕駛座連轟三槍，嚇壞目擊者。被害人中槍後，車子就這樣失控，撞上路邊電線桿和其他車輛。

沒想到當街槍殺女子後，ICE還若無其事，坐上車揚長而去，讓目擊民眾氣壞。事後影片PO網掀起全美輿論譁然，大批網友肉搜開槍射殺女子的ICE探員身分並曝光其正面長相，強烈要求將其逮捕並以一級謀殺罪將他送入監獄。

之後這名被槍殺的白人女子，被證實是37歲美國公民古德（Renee Nicole Macklin Good），並不是什麼非法移民。據悉，古德剛搬到明尼亞波利斯才沒多久，是3個孩子的母親，她的前夫透露，事發當下她剛把6歲的兒子送到學校，開車回家路上遇到ICE的人，結果發生這樁悲劇。

這起事件曝光後，美國多地爆發抗議活動，古德被槍殺的地方，湧現大批民眾獻花悼念。不過川普政府卻試圖將此事說成是探員的「自衛行為」，美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）聲稱，這是一起「國內恐怖主義」行為，她指控古德先襲擊ICE探員和周遭的人，還試圖用車衝撞探員，「我們的一名執法人員，出於自衛開槍，以保護自己和周圍的人」；川普也在Truth Social發文稱，探員此舉屬於「正當防衛」，結果怒火進一步延燒。

明尼阿波利斯市長傅萊（Jacob Frey）強烈斥責川普政府暴力執法，他召開記者會怒轟，他親眼看過事發影片，川普聲稱探員出於自衛開槍的說法根本是胡說八道，「ICE的人正在這座城市製造混亂，ICE給我滾出去！」；明尼蘇達州州長華茲（Timothy Walz）則表示，他已經發布一份預先號令，準備部屬明州的國民兵，並強調「這些國民兵是我們（明州）的國民兵」，引發國民兵恐與聯邦ICE爆發衝突的擔憂。

Trump lied. She died.



WATCH THE VIDEO IN ITS ENTIRETY.



Donald Trump's social media post concerning the fatal shooting of a US citizen in Minneapolis is full of blatant lies.



Trump claims the victim "willfully, and viciously ran over the ICE officer." It is clear in… pic.twitter.com/iZRQETW881 — dana （@dana916） January 7, 2026

This motherfucker needs to be arrested and held without bail pending charges for first degree murder. pic.twitter.com/00ZNacFGf2 — Lakota Man （@LakotaMan1） January 8, 2026

開槍的ICE探員正面長相被公布。（圖翻攝自X）

多地爆發抗議活動，案發地點有大批民眾為古德舉辦悼念活動。（法新社）

多地爆發抗議活動，案發地點有大批民眾為古德舉辦悼念活動，民眾痛批ICE才是恐怖分子。（法新社）

