共艦去年15次通過日本大隅海峽創新高 鄰近這新建基地

中國海軍艦艇通過日本鹿兒島縣外海「大隅海峽」，而空中自衛隊正在鄰近的馬毛島（紅圈處）建設「艦載機起降訓練」（FCLP）基地。（擷取自Google地圖）

中國海軍艦艇通過日本鹿兒島縣外海「大隅海峽」的次數在2025年達到15次，創下歷來新高。日媒報導，空中自衛隊正在建設「艦載機起降訓練」（FCLP）基地的馬毛島鄰近大隅海峽，未來可能遭到共軍監視。而海上自衛隊的前海上幕僚長武居智久更說，共軍艦艇頻繁通過日本周邊海峽，不僅於情報收集需求或累積經驗，而是為「台灣有事」的實戰行動做準備。

《朝日新聞》報導，防衛省在2003年11月，首次確認有一艘共軍潛艦，在大隅海峽浮上海面航行後，2012年4月時隔9年再次確認有共軍巡防艦等通過後。自2012年至2022年之間，每年通過次數僅為0至4次，但從2023年起逐年增加，2023年達到7次，2024年達10次，2025年更攀升至15次。通過的艦種也多樣化，包括055型飛彈驅逐艦（南昌級）、815型電子偵察艦等。

大隅海峽位於九州鹿兒島縣大隅半島與種子島等島嶼之間。日本將此指定為特定海域，領海寬度縮小為3海浬，所以海峽中央存在公海區域，以便於國際商船與大型油輪等自由航行。而外國軍艦依國際法也可自由航行。

不過，空中自衛隊正在建設「艦載機起降訓練」基地的馬毛島，就位於大隅海峽上。這個基地預計於2030年3月完工，屆時將用於美軍航艦艦載機等起降訓練。

報導指出，共軍具備高度電波情報蒐集能力的815型電子偵察艦，近年來通過海峽的次數明顯增加。基地完工後，進行起降訓練時，飛行員與基地之間的無線通訊可能遭到被動接收。防衛省高層也指出，中國軍方高度重視美國航艦與艦載機的相關情報，勢必會在海峽附近蒐集包括起降時的管制、戰機航跡等所有與航母運作有關的資訊。報導指出，這可能迫使自衛隊重新檢討警戒監視以及領海外圍的警備體制。

對於共軍艦艇經由大隅海峽等日本西南群島的狹窄海峽，進出太平洋或返回東海的情況急速增加，前海上幕僚長武居智久的解讀更為深入。他在接受《朝日》專訪時表示，自2018年中國國家主席習近平向軍方要求「全面強化實戰化軍事訓練」之後，中國海軍的活動海域，應被視為是以「台灣有事」時的作戰構想為前提，已更接近為實戰行動做準備。

即使在2022年疫情期間，共軍仍大幅增加通過可避開日本領海、直接往返太平洋與日本海的海峽次數。2024年9月日本首次確認共軍航艦「遼寧號」編隊通過與那國島與西表島之間海域，該水域本來並不適合體型龐大的航母通行。

武居指出，這很可能是基於台灣有事時，連結九州、沖繩、台灣、菲律賓的「第一島鏈」具有極高戰略價值，中方希望讓更多艦艇熟悉該海域特性。而去年6月，共軍「遼寧號」與「山東號」在太平洋進行對抗演習，也可視為同一延伸脈絡。

他進一步指出，若共軍航艦開始出現在連結伊豆諸島與關島的「第二島鏈」，太平洋防衛勢必成為下一份國防戰略的重要議題。因為威脅不再僅來自大陸方向，太平洋方向的威脅時代正在來臨。他認為，日本有必要將防衛構想擴展至第二島鏈。從去年6月兩艘航艦的活動來看，這已成為現實需求。

此外，從共軍航艦動向判斷，在台灣有事時，位於第一島鏈上的日本離島，對日中雙方都將具有極高戰略價值。日本可能需要在中國軍事行動前，提前部署陸上自衛隊部隊，並強化第一島鏈基地的防護。

