    國際

    尹錫悅緊急戒嚴打手 南韓防諜司令部將解散

    2026/01/08 19:33 編譯管淑平／綜合報導
    2024年12月3日南韓總統宣布緊急戒嚴後，連夜被派到國會大樓的部隊。（路透檔案照）

    2024年12月3日南韓總統宣布緊急戒嚴後，連夜被派到國會大樓的部隊。（路透檔案照）

    南韓前總統尹錫悅2024年底突然宣布緊急戒嚴，當時國防部國軍防諜司令部（DCC）派兵執行戒嚴令，在此事件中扮演關鍵角色。國防部8日表示，將解散這個已有49年歷史的單位。

    《韓聯社》8日報導，負責改革該司令部的特別諮詢委員會表示，當天向國防部長官安圭伯提交防諜司令部解散方案，「我們已建議，以建設性方式解散防諜司令部，並將既有職能轉移或廢除」。國防部表示，將根據諮詢委員會提交的建議，訂出細部執行方案，在今年內分階段完成改革。

    該委員會建議，國安偵查、反情報和保安監查等職能，轉移到該小組建議成立、直屬國防部的新機構「國防安全情報院」，調查人事情報和動向等的職能將被廢除。

    尹錫悅12月3日深夜下令緊急戒嚴後，防諜司令官呂寅兄在時任國防部長金龍顯指揮下，當晚向國會和中央選舉管理委員會辦公室派遣部隊，甚至成立專門的部隊小組，拘留約10名重要政治人物，包括當時執政和主要反對黨領袖，以及國會議長。兩人在緊急戒嚴失敗後都遭逮捕。

    韓聯社報導指出，1977年成立的防諜司令部，儘管因其具影響力的角色受到批評，在過去數屆不同政府任內，數度更名，但是這次將是有49年歷史的該機構首次遭解散。國防部去年提交給國會報告指出，該司令部掌握「過度的」權力，應調整其職能，專注反情報活動。總統李在明去年6月在競選期間曾承諾，將改革軍部情報機構，即指防諜司令部。

