    國際

    出國小心扒手！「手機」為竊賊新目標 西班牙成重災區

    2026/01/08 20:55 即時新聞／綜合報導
    在度假期間手機遭竊的英國人中，有20%的手機是在西班牙被偷；14%是在法國。（歐新社）

    出國旅遊時務必隨時留意自身財物，因為在度假期間手機遭竊的英國人中，有20%的手機是在西班牙被偷；14%是在法國，另有10%的旅客是在加拿大、義大利遺失了手機，而有9%的旅客在美國遇到相同的情況。

    英媒《每日郵報》今（8）日報導，英國保險公司「Insurance2Go」的最新調查顯示，西班牙的貝尼多爾姆（Benidorm）、巴塞隆納（Barcelona）、特內里費（Tenerife）等旅遊地點，多年來的扒手與電話詐騙案件持續增加。2014年西班牙共通報27萬9319支手機遭竊，等同於每2分鐘就有1支手機被偷。

    據報導，Y世代旅客的風險是最高，其中有81%的竊案發生在25至34歲的族群。另外，有20%旅客的手機是直接從行李中被偷走；8%的手機是從口袋中被偷；7%在用餐或喝咖啡時被從桌上拿走；6%是直接從手中被搶走；3%則是在大眾運輸工具上失竊，甚至男性遭遇手機竊盜的機率，比女性高出了15%

    因此「Insurance2Go」建議，「在人多擁擠的地方，務必將手機收好、避免放在容易拿取的口袋或包包中，並考慮使用防盜配件，例如斜背包或手機掛繩。」

    圖
    圖 圖 圖
