人口老化+川普移民政策 美國未來30年人口成長估減緩

紐約時報廣場的人群。（美聯社檔案照）

美國國會預算處（CBO）7日公布最新人口預測報告，由於總統川普的強硬移民政策，以及人口老化，預期美國未來30年人口將增加1500萬人，成長幅度低於往年的預測。

《美聯社》7日報導，根據國會預算處這份報告預測，30年後美國人口將達到3億6400萬人，成長幅度比一年前同一時間的預測低2.2％；國會預算處說，預測人口將在2056年停止成長，維持與前一年大致相同的人口規模，不過，若無移民，美國人口會在2030年起開始減少。

請繼續往下閱讀...

國會預算處年9月曾發表修訂版人口報告，當中指出川普的大規模遣返計畫，和更嚴格移民措施，可能導致未來10年約32萬人被驅逐出美國。

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）人口學家佛雷（William Frey）指出，就算這些對移民的限制和遣返措施，在3年後結束，「依然一場人口結構的衝擊」。

「嬰兒潮世代」人口將在2030年全超過65歲，在支付稅金的勞動人口進一步遠低於預期下，已因人口老化而吃緊的聯邦政府社會安全和醫療保障，將面臨更大壓力。佛雷說，勞動年齡移入人口減少，以及預期美國生育率長期低於世代更替水準，將減少川普這一任期四年內的出生人口數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法