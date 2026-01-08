馬杜羅被抓！外媒「1提問」中國外交部發言人竟當機53秒

中國外交部發言人林劍。（歐新社資料照）

委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）當地時間週六（3日）凌晨遭到美軍空襲，總統馬杜羅隨後被活捉。就在攻擊前不久，中國代表團才剛與馬杜羅會面，只是不知攻擊發生時，代表團成員是否還在委國。對此，有媒體5日在中國外交部例行記者會提問，讓發言人林劍立刻沉默、翻找文件長達53秒後，才「問A答B」表示：「目前尚無中方在委內瑞拉人員，受到美方空襲影響的報告。」

美國國家廣播公司（NBC News）記者5日在中國外交部例行記者會提問，如果美方不釋放馬杜羅總統和夫人，將有何後果？另外，記者問道，美國空襲前，中方代表團和馬杜羅總統舉行了會面，可不可以確認該代表團是否仍在卡拉卡斯？

請繼續往下閱讀...

對此，林劍沉默了長達53秒，期間不斷翻找文件，最後才表示，中國呼籲美國立刻釋放馬杜羅總統夫婦，停止顛覆委內瑞拉政權。針對第二個問題，林劍表示：「中方密切關注委內瑞拉安全情勢，目前尚無中方在委內瑞拉人員受到美方空襲影響的報告。」兩題都完全沒有正面回答。

林劍「當機」53秒影片曝光後，在X引發熱議，網友紛紛留言：「腦子突然不在線了」、「個人覺得，完全沒有必要搞這個例會了，或者說，不要外國人參加，我們就自己玩自己的，自己在內部贏麻就行了」、「50秒後等來的是答非所問」、「太同情林劍啦！心裡不知有多少隻草泥馬在奔騰，大家猜他最有可能在罵誰」、「演不下去了」、「讓我看看我這個小本本裡有沒有」、「翻文件是假，腦子一片空白不知所措是真？」

外媒記者提問讓林劍立刻沉默、翻找文件長達53秒。（取自中國外交部官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法