「海象GG」不見了！美牛肉堡名店藏品遭竊 店家喊話：還我寶貝

紐澤西州一家餐廳珍藏數十年的海象陰莖骨，被一名男客人順手牽羊。（圖截自臉書／Mia Panella）

位於美國紐澤西州的一家知名餐廳，近日傳出一起令人哭笑不得的竊案。店內珍藏數十年的一根「海象陰莖骨」，竟被一名男客人順手牽羊。店家隨後在社群媒體發布竊賊的照片，無奈喊話「我們不打算提告，只要你把它還回來就好」！

《紐約郵報》報導，「Donkey's Place」以美味的起司牛肉堡聞名，店內吧台後方擺滿各種奇珍異寶，其中最吸睛的莫過於一根「海象陰莖骨」，多年來一直是顧客與店員間的熱門話題。然而，這項鎮店之寶卻在12月30日意外消失。當時店內有3名男子已飲酒數小時，其中一人向店員要求近距離觀看這根骨頭，沒想到竟趁店員轉身處理雜務時，抓起骨頭轉身逃逸。

請繼續往下閱讀...

事發後，員工在社群媒體上發布影片，公開竊賊長相。畫面中可以看到，這名留著鬍子的男子在犯案前還對著鏡頭燦笑，手裡握著調酒，神情相當愜意。店員難過地表示，這根海象骨頭與店內的巨齒鯊牙齒等收藏並列，是店內不可或缺的靈魂裝飾，「我不敢相信有人會偷這種東西，沒有它，吧台感覺都不一樣了」。

雖然鎮店之寶被盜，但負責人盧卡斯（Lucas）表現得相當大度。他表示，這根骨頭對店裡有著無可取代的情感價值，但他並不打算追究法律責任或報警逮捕這名男子。盧卡斯向該名男子喊話，只要對方願意將這根珍藏數十年的寶貝平安歸還，店家將既往不咎。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法