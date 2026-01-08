美軍下個目標是…華爾街交易員「戰爭博弈」瘋狂下注 這3國大熱門

隨著美國成功逮捕馬杜羅，預測市場上的熱門標的已轉向古巴、哥倫比亞，甚至索馬利亞。圖為美國總統川普（右）與哥倫比亞總統裴卓。（法新社檔案照）

在美軍突襲委內瑞拉並成功緝捕總統馬杜羅（Nicolás Maduro）後，全球市場的目光已不再僅限於能源波動。華爾街日報7日報導，一個前所未有的「預測市場」（Prediction Markets）現象正席捲華爾街：交易員不再只賭匯率或金價，他們正透過非法定預測平台，對美軍的下一個攻擊目標進行瘋狂博弈。

在Polymarket等去中心化預測平台上，關於美軍下一個行動地點的合約交易量正激增。隨著美國總統川普宣布成功逮捕馬杜羅，並暗示西半球秩序將會重整後，市場上的熱門標的已轉向古巴、哥倫比亞，甚至索馬利亞。

報導指出，這種現象揭示現代投資者對「川普式外交」的預期，即軍事行動往往伴隨著閃電般空襲或空中突擊，且事前極度保密。據報導，1名神秘用戶在馬杜羅被捕前夕，以僅僅6%的勝率押注美軍將在1月底前進入委內瑞拉，最終以3.2萬美元獲利超過40萬美元（賠率約13倍），引發外界對美國政府內線消息洩漏至預測市場的強烈疑慮。

交易員的下注邏輯並非憑空而來，而是精準對應川普政府的兩大核心動機：石油利益與反毒戰爭。隨著委內瑞拉政權更迭，古巴失去最重要的能源補給線，市場認為華府可能乘虛而入，徹底拔除這個西半球的共產據點。

雖然馬杜羅以「毒品恐怖主義」罪名遭起訴，但交易員認為，若要真正解決流入美國的芬太尼與古柯鹼問題，下一個突擊目標很可能是哥倫比亞的叢林實驗室，或是墨西哥的毒梟據點。

至於索馬利亞，儘管距離西半球遙遠，但由於美軍在東非長期針對恐怖組織「青年黨」（Al-Shabaab）進行打擊，且該地區與紅海、亞丁灣航道安全息息相關，交易員正高度關注美軍是否會將「委內瑞拉模式」的空中突擊，擴大到索馬利亞。

報導指出一個殘酷的現實：對華爾街而言，美軍的斬首行動與空中突擊已被轉化為具備高流動性的金融產品。當川普透過社群平台「真實社群」（Truth Social）發布軍事成功的捷報時，另一端的螢幕上則是無數交易合約的即時兌現。

隨著白宮暗示未來將有更多行動，這類預測合約的交易量預計將持續攀升，成為觀察美國外交走向的另類非官方指標。

報導指出，這種「戰爭博弈化」引發嚴重的倫理爭議。當投資者透過預測一場可能造成人員傷亡的空襲來獲利時，軍事決策的嚴肅性是否已逐漸讓位給市場波動？尤其在川普暗示第二波打擊可能即將到來的當下，這場關於「誰是下一個」的豪賭，正反映出全球對美軍戰力的敬畏，以及對未來秩序極度不穩定的集體恐慌。

