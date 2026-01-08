無懼中國管制！小野田紀美︰日本正全力研發「不使用稀土」技術

無懼中國管制！小野田紀美︰日本正全力研發「不使用稀土」技術2026/01/08 19:58 即時新聞／綜合報導
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美。（資料照，彭博）
日中關係持續緊張，中國商務部6日宣布，將強化對日本出口軍民兩用物資的管制，對象可能包括稀土相關品項，引發高度關注。日媒指出，日本早已開始進行擺脫對中依賴行動，包含從今年1月起，首次開採深海稀土泥礦；經濟安全保障擔當大臣小野田紀美也指出，日本正在積極開發不使用稀土的相關技術。
據了解，有記者在日本例行內閣會議後例行記者會，提出中國對日本進行最新的經濟制裁措施，令不少人擔心恐影響稀土出口，好奇小野田紀美對此有什麼看法。小野田紀美回應︰「我們（日本）目前正在研發稀土相關技術，也致力開發不需要使用稀土的稀土磁鐵，以及降低稀有金屬用量的耐熱超合金。」
另有其他記者向小野田紀美提出類似問題，甚至特意將「稀土」（レアアース）改成「稀✖」（レアメース），來描述中國的稀✖產量佔據全球70%，且中國宣布對日本實施新的出口限制等措施，試圖讓小野田紀美回答相關議題，但秒被小野田紀美是識破，她還直白回應對方︰「恕我不會說明任何具體細節。」
綜合日媒報導，日本海洋地球科學技術廳（JAMSTEC）去年12底宣布，隸屬東京都小笠原村管轄的南鳥島，已被相關人士確認在該島附近的專屬經濟區（EEZ）海底存在「稀土泥漿」，計畫在今年1月出動特殊機器，前往海底下6000公尺處開採，並將脫水後的金屬泥送至日本本土精煉，若成功，將於2027年2月開始全面開採試驗。
