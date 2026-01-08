金正恩恐懼「斬首行動」 中俄可能默許北韓加速核武發展

委內瑞拉總統馬杜羅被美國捉捕的隔日（4日），北韓領導人金正恩在平壤視察飛彈發射演習。首爾軍方表示，北韓於其東海岸發射多枚彈道飛彈，為北韓今年首次發射行動。（法新社）

美國對委內瑞拉總統馬杜羅發動「斬首行動」並逮捕，加深北韓領導人金正恩對政權安全的焦慮。香港南華早報分析，此舉將促使平壤更倚重核武作為「安全毯」，而中國與俄羅斯可能持續默許北韓核武升級。

美軍3日突襲委內瑞拉首都後，北韓外交部隔日譴責華府「野蠻侵犯主權」，稱此為「流氓行徑」。專家認為，這對金正恩是重大警示。倫敦國王學院教授帕切科．帕爾多指出，雖然北韓比委內瑞拉更難下手，但金正恩深知自己可能成為目標，美國過去就曾擬定打擊計畫，他不可能無動於衷。

馬杜羅被捕隔天，金正恩親自監督高超音速飛彈試射，並強調維持並擴充「強大且可靠的核威懾力」是重要戰略任務。近年北韓加速核武發展，核武已成政權生存支柱。自2022年俄烏戰爭爆發後，平壤向莫斯科提供武器與兵力，換取俄方技術支援。去年10月，北韓在閱兵式上首次展示固態燃料洲際彈道飛彈「火星-20」，據信獲俄羅斯協助。該飛彈採碳纖維複合材料，重量更輕、隱蔽性更高，且因固態燃料，發射準備時間大幅縮短。

美國哈德遜研究所主席克羅寧（Patrick Cronin）指出，恐懼是金氏政權決策核心，委內瑞拉事件讓金正恩再次印證，核武是唯一能阻止外力顛覆的手段。值得注意的是，中國對北韓核問題立場已轉變。2019年中國國家主席習近平曾承諾推動半島無核化，但2025年新版防擴散白皮書已未提及此字眼。去年9月，金正恩訪華並與習近平、俄國總統普廷舉行峰會，三方強調加強戰略協調。布魯金斯研究員呂寅曄（Andrew Yeo）分析，北京雖不樂見局勢升級，但若美國持續削弱中國影響力，習近平將繼續支持金正恩。

哈德遜研究員歐德高（Liselotte Odgaard）補充，具備可信核威懾力的北韓雖能提高美韓作戰成本、擾亂美國同盟，但也可能加劇危機不穩定，甚至引發誤判或政權崩潰。她預測，北韓將聚焦提升核武「抗毀性與機動性」，包括推進固態燃料洲際彈道飛彈、擴大戰術核武部署、發展潛射彈道飛彈，並可能試飛「火星-20」。中國則將持續阻擋安理會最嚴厲制裁，反對任何「斬首」言論，並推動危機管控。

首爾慶南大學教授林乙哲（Lim Eul-chul）認為，北韓早已從利比亞、伊拉克前車之鑑得出「沒有核武就無法抵禦美國」的結論。委內瑞拉事件提供平壤絕佳宣傳素材，金正恩可對人民強調「雖然經濟困難，但發展核武是正確且必要的決定」，不僅凝聚內部，也為軍事投資提供正當性。

