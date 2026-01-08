不演了！川普直言將接管委內瑞拉「數年」：我們要拿走石油

美國總統川普接受專訪時語出驚人，直言美方對委內瑞拉的監管將持續「數年」，並毫不避諱地宣示「我們要拿走石油」以壓低油價，讓重建過程變得「有利可圖」。（路透檔案照）

隨著委內瑞拉強人馬杜羅（Nicolas Maduro）倒台，美國總統川普毫不掩飾其將該國視為能源提款機的意圖。川普週三（7日）接受《紐約時報》專訪時語出驚人，直言美國對委內瑞拉的監管將持續「數年」，並露骨表示：「我們將使用石油，我們將拿走石油（taking oil）。」

川普：監管期遠超1年 重建將「有利可圖」

據《法新社》，當被問及美國對委內瑞拉的直接監管會持續多久，是3個月、6個月還是1年？川普回答：「我會說比那久得多（much longer）。」他強調：「我們將以一種非常『有利可圖』（profitable）的方式重建它。」

請繼續往下閱讀...

川普進一步闡述其戰略目標：「我們要把油價壓下來，我們將會給委內瑞拉錢，這是他們迫切需要的。」

據報導，儘管委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）堅稱沒有外國勢力統治卡拉卡斯，但川普的言論顯示，華府已準備好長期接管這個南美石油大國的經濟命脈。他甚至滿意地表示：「他們（委國新政府）正在給我們一切我們認為必要的東西。」

美軍強扣俄旗油輪 中國怒轟違法

為了確保石油控制權，美軍手段強硬。據報導，美軍週三在北大西洋公海扣押了兩艘與委內瑞拉有關的油輪，其中一艘甚至懸掛俄羅斯國旗。此舉引發北京強烈反彈。

中國外交部發言人毛寧8日在記者會上痛批，美方在國際水域扣押外國船隻的行為「嚴重違反國際法」。她重申，中國一貫反對缺乏國際法依據及未經聯合國安理會授權的非法單邊制裁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法