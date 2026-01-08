烏干達反對派總統候選人放話 若當選審查與中國的石油交易

從流行歌手轉戰政壇的烏干達主要反對派總統候選人「波畢威恩」接受路透訪問。（路透）

路透8日報導，東非國家烏干達主要反對派總統候選人、本名凱亞古蘭伊（Robert Kyagulanyi）的前流行歌手波畢威恩（Bobi Wine）說，他若在15日投票的總統大選中勝出，將審查與包括中國在內的國際石油公司所達成的協議，以及修改掉任何不利烏干達人民的內容。

隨著由法國道達爾能源集團（TotalEnergies）、中國海洋石油集團有限公司（CNOOC）以及烏干達國家石油公司共同營運的油田準備就緒，烏干達預計今年稍後開始商業原油生產。法國道達爾與中國海洋石油是依據與烏干達政府簽署的生產共享協議，參與經營烏干達油田。

對此，烏干達「國家團結平台」（National Unity Platform, NUP）總統候選人波畢威恩上週在首都坎培拉（Kampala）接受路透訪問時直言，「我們將研究所有協議」。波畢威恩在上屆烏干達總統大選中拿到35％選票，這回將再次挑戰已執政數十年的現任總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）。

波畢威恩說：「任何不利烏干達人民的協議內容，必將修改。」

烏干達資訊部長、法國道達爾與中國海洋石油，均未立即回應置評要求。

烏干達在20年前發現石油，蘊藏量估計達66.5億桶；然因國際企業與烏干達政府之間的分歧以及環保倡議人士反對，石油生產屢屢推遲。

