    國際

    行李箱輪子比馬桶蓋髒58倍! 她揭「頭頂置物櫃」真相：不要放外套

    2026/01/08 18:33
    空服員揭露，飛機上絕對不該放外套的地方是頭頂置物櫃。（法新社）

    空服員揭露，飛機上絕對不該放外套的地方是頭頂置物櫃。（法新社）

    冬天搭飛機旅遊時，許多旅客會把外套連同隨身包包，一起塞進頭頂的行李置物櫃。不過，擁有10年工作經驗的空服員就透漏，旅客頭頂的置物櫃，是客艙內絕對不該放外套的髒地方。

    英媒《每日郵報》報導，捷藍航空（JetBlue Airways）的前空服員希爾（Loretta Hill）強調，「頭頂置物櫃其實髒得驚人，絕對不是你該放穿在身上的衣物的地方。」另1名空服員艾米利亞（Emilia Ryan）則解釋，會骯髒的主要原因是，旅客登機箱輪子所帶進來的東西，都會留在頭頂置物櫃，甚至偶爾還會有乳液瓶爆開的情況。

    最近更有研究指出，行李箱輪子的髒污程度，是馬桶便座的58倍，所以艾米利亞呼籲，「你當然不會想去碰它們，更不希望自己的衣物和它們近距離接觸。」加上頭頂置物櫃通常不在機組人員的例行清潔列表中，因此通常並不會定期打掃或消毒，所以把外套放在那裡很不太合適，那個空間原本是留給隨身行李使用的。

    據報導，微生物學家泰特羅（Jason Tetro）提到，雖然頭頂置物櫃通常不會有民眾直接接觸到，但被塞進去的行李本身，會因為接觸過各種表面而攜帶細菌，像是綠膿桿菌、葡萄球菌，甚至偶爾還會有酵母菌。而更好的做法是把外套，放在腳邊、腿上、隨身行李裡，或是靠在背後。

    圖
    圖 圖
