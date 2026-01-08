為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    衝著中國來！ 川普「開綠燈」 國會推法案懲罰買俄油國家

    2026/01/08 17:46 編譯管淑平／綜合報導
    俄羅斯總統普廷（左）和中國國家主席習近平（右）。（美聯社檔案照）

    俄羅斯總統普廷（左）和中國國家主席習近平（右）。（美聯社檔案照）

    美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）7日表示，總統川普已就一份跨黨派制裁俄羅斯法案「亮綠燈」，該法案將「懲罰」購買俄國便宜石油的國家，切斷俄國總統普廷戰爭機器的財源。

    《美聯社》、《彭博》8日報導，葛蘭姆表示，他當天稍早與川普進行了「非常有成果的會面」，討論多個議題，「他（川普）同意推進這份跨黨派俄羅斯制裁法案」。他說，這份法案將讓川普得以「懲罰那些購買俄國便宜石油，助長（俄羅斯總統）普廷戰爭機器的國家」，「將對中國、印度、巴西等國有龐大影響力」，提供這些國家誘因，停止購買俄國便宜石油，為普廷在烏克蘭的血腥戰爭提供資金。

    這項法案由葛蘭姆和民主黨籍參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）共同起草，已經醞釀數月，法案授權行政部門對購買俄羅斯石油、天然氣、鈾及其他出口產品的國家，施加關稅和次級制裁，其目的在於切斷支持俄國軍事行動的資金來源。《福斯新聞》報導，法案將要求對持續向俄購買這類產品的國家，實施高達500%的關稅。

    葛蘭姆說，參院最快可能下週表決。眾議院也有對應版本。葛蘭姆在聲明中指出，這項立法「時機正好」，因為烏克蘭正為了和平作出讓步，而普廷「只會說」，同時繼續殺害無辜民眾。

    白宮官員7日向美聯社證實，川普支持制裁法案。白宮之前曾堅持修改部分法案內容，以及給予川普更大彈性，但是官員7日未說明，法案是否已經納入相關修改內容。

