美國發聲挺示威抗議 伊朗警察維安遭刺死

伊朗各地爆發不滿生活成本飆升的抗議進入第12天，當地媒體8日報導，1名伊朗警察在首都德黑蘭附近的1場騷亂中，遭人持利器刺殺身亡。

根據伊朗法斯通訊社（Fars），德黑蘭以西的馬拉德（Malard）員警德赫甘（Shahin Dehghan），數小時前在試圖控制騷亂時被刺殺身亡，當局正在確認行兇者身分。

在德黑蘭商家抗議物價上漲以及伊朗貨幣里亞爾（Rial）重貶後，伊朗在去年12月28日爆發抗議生活成本飆升，隨即蔓延該國其他城市。

根據追蹤非官方匯率的網站，8日匯率為1美元兌140多萬里亞爾，以及1歐元兌170多萬里亞爾。此外，根據法新社利用官方聲明與當地媒體所進行的統計，伊朗全國31省中，已有25省爆發示威。

根據伊朗官媒報導，示威抗議衝突迄今已造成數十人死亡，包括安全部隊成員；當地媒體還說，自抗議爆發以來，已有多名「暴徒」被捕，但官方尚未公布具體人數。

美國總統川普4日曾警告，若更多示威者被殺，美國將會對德黑蘭下重手；7日，美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）透過美國福斯新聞（Fox News）對伊朗人喊話：「今晚，我們挺你們」。

