為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美國發聲挺示威抗議 伊朗警察維安遭刺死

    2026/01/08 17:17 編譯張沛元／綜合報導
    法國巴黎市中心示威群眾4日聲援伊朗抗議，揮舞1979年伊斯蘭革命前的伊朗國旗。（法新社）

    法國巴黎市中心示威群眾4日聲援伊朗抗議，揮舞1979年伊斯蘭革命前的伊朗國旗。（法新社）

    伊朗各地爆發不滿生活成本飆升的抗議進入第12天，當地媒體8日報導，1名伊朗警察在首都德黑蘭附近的1場騷亂中，遭人持利器刺殺身亡。

    根據伊朗法斯通訊社（Fars），德黑蘭以西的馬拉德（Malard）員警德赫甘（Shahin Dehghan），數小時前在試圖控制騷亂時被刺殺身亡，當局正在確認行兇者身分。

    在德黑蘭商家抗議物價上漲以及伊朗貨幣里亞爾（Rial）重貶後，伊朗在去年12月28日爆發抗議生活成本飆升，隨即蔓延該國其他城市。

    根據追蹤非官方匯率的網站，8日匯率為1美元兌140多萬里亞爾，以及1歐元兌170多萬里亞爾。此外，根據法新社利用官方聲明與當地媒體所進行的統計，伊朗全國31省中，已有25省爆發示威。

    根據伊朗官媒報導，示威抗議衝突迄今已造成數十人死亡，包括安全部隊成員；當地媒體還說，自抗議爆發以來，已有多名「暴徒」被捕，但官方尚未公布具體人數。

    美國總統川普4日曾警告，若更多示威者被殺，美國將會對德黑蘭下重手；7日，美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）透過美國福斯新聞（Fox News）對伊朗人喊話：「今晚，我們挺你們」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播