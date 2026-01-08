為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國河北嚴寒凍死人！開不起暖氣還禁燒煤 無人機晝夜巡查爆民怨

    2026/01/08 19:24 即時新聞／綜合報導
    最近中國河北卻傳出「開不起」暖氣，想用傳統的燒煤方式取暖還會被開罰，甚至有無人機晝夜不定時巡查。（圖翻攝自X平台）

    最近中國河北卻傳出「開不起」暖氣，想用傳統的燒煤方式取暖還會被開罰，甚至有無人機晝夜不定時巡查。（圖翻攝自X平台）

    這幾天強烈大陸冷氣團來襲，全台天氣寒冷，各地低溫落在10度上下，不少人家裡都開起暖氣禦寒。不過最近中國河北卻傳出「開不起」暖氣，想用傳統的燒煤方式取暖還會被開罰，甚至有無人機晝夜不定時巡查，讓當地人民叫苦連天，怨聲載道！

    中國北方入冬後氣溫寒冷，這幾天入夜更是來到零下，但當地民眾卻只能苦捱受凍，不捨得開暖氣，原因是沒錢！時常披露中國社會大小事的X自媒體「新聞調查」7日指出，河北官方近來以「環保」、「改善空汙」為由，禁止民間燒煤柴，甚至出動無人機晝夜不定時巡查，一旦發現有人燒煤柴，罰款金額落在500至2000元人民幣（約新台幣2200至9000元）不等；同時還鼓勵鄰里互相舉報，舉報者可得獎勵。

    在這種情況下，民眾只能用天然氣取暖，但費用高昂，一個村里假設有100多戶人家，實際捨得開天然氣的根本不足十戶，其他的只能勉強地應扛著寒冬。這幾天就有網友發影片透露，不少上了年紀的老人家因為難以承受嚴寒，就這樣被凍死了，但影片發布才過10分鐘，就接到電話「關心」，要求刪除影片。

    知名反共網紅「八炯」也特地分享河北民眾拍片控訴這些「鬼故事」，可以看到不少河北人都相當不滿，還有人自嘲「河北人過冬靠的不是暖氣，靠的是一身正氣」。八炯也狠酸，中共的無人機「原來不是來擾台、繞台，也不是來俯瞰101的美景，而是來監督中國人民取暖的現象」。

