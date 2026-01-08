不准插旗後院！川普祭「唐羅主義」強勢反擊 專家：中資基建危險了

由中資主導興建的秘魯錢凱港（Chancay Port）碼頭全長1.5公里，可停靠全球最大型貨櫃輪。該港口被美方視為中國在西半球的戰略橋頭堡，也是川普「唐羅主義」計畫拔除的中資基建目標。（圖取自中遠海運官網）

美國總統川普生擒委內瑞拉強人馬杜羅（Nicolas Maduro）的驚人舉動，不僅是針對單一獨裁者的打擊，更向中國國家主席習近平釋放出明確信號：西半球絕無第二個超級大國的立足之地。據《彭博》報導，這場行動標誌著「唐羅主義」（Donroe Doctrine）的正式登場，這項川普版的「門羅主義」（Monroe Doctrine）旨在全面清除中國在拉丁美洲的影響力。

1823年美國總統門羅提出「門羅主義」，旨在防止歐洲列強干預美洲；如今川普將其與自身風格結合，演變為對抗中國滲透的「唐羅主義」。

請繼續往下閱讀...

根據白宮上個月發布的《國家安全戰略》，美方主張有權拒絕競爭對手擁有或控制拉美的「戰略關鍵資產」，並明確指示應竭盡全力將參與區內基礎建設的外國公司「逐出市場」。美國駐聯合國特使瓦爾茲（Mike Waltz）對此直言：「中國正極具侵略性地滲入南美，川普總統與國務卿魯比歐正強力反擊。」

分析指出，美國這項反擊已遲到了20 年。自本世紀初以來，中國在拉美的貿易額飆升40倍，於2024年達到5180億美元。無論是秘魯的深水港、巴西的電力傳輸系統，或是安地斯山脈的鋰礦與委國油田，中資企業已深植於美國的後院。

中資設施成眼中釘 秘魯錢凱港首當其衝

在「唐羅主義」架構下，白宮目前的監控重點之一是習近平於2024年底親自揭幕、耗資 13億美元的秘魯錢凱港（Chancay）。這座深水港被視為「海上絲路」的橋頭堡，引發美方擔憂其可能轉化為中國軍事哨所。川普團隊先前曾提議，凡經過中資港口的貨物，不論原產國一律課徵60%關稅，旨在逼使拉美國家在美中之間做出選擇。

委內瑞拉則是這場博弈的第一個測試點。馬杜羅垮台後，中國金融監管機構已要求政策銀行回報對委國約200億美元（含欠款）的債務風險。中國石油天然氣集團（CNPC）等國營企業正急於尋求北京的指示，以保護其在世界最大石油儲備國的權益。

針對美方施壓委內瑞拉切斷與中俄經濟聯繫的報導，中國外交部發言人毛寧批評此舉為「典型的霸凌行徑」，強調中方在當地的合法權益必須受到保護。復旦大學美國研究中心主任吳心伯警告，若美方將中資當作「人質」攻擊，北京亦可能針對美國在中的經濟利益進行報復。

儘管川普釋出強烈訊號，但拉美各大經濟體目前仍持觀望或抵制態度。巴西與墨西哥官員私下表示，目前的行動暫視為委國內部孤立事件，不會因此改變對中貿易政策；哥倫比亞則對美方威脅停止資助中資項目表示無法接受。

諮詢機構「歐亞集團」（Eurasia Group）高級分析師、前美國駐瀋陽總領事館官員Jeremy Chan指出，過去「唐羅主義」僅是口號，但在上週末的突襲後，北京必須重新評估其在該區域投資的安全性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法