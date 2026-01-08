被美國嚇到了！傳北京街頭隨機攔查人民 持無人機者重點關注

網傳中國開始嚴查人民持有無人機用途。圖為中國無人機研發商大疆出品的無人機。（美聯社）

美軍3日突襲委內瑞拉，一夜之間讓強人總統馬杜羅（Nicolas Maduro）政權倒台，中俄提供給委國號稱最先進的防空和雷達系統形同虛設，引發國際熱議。之後網上瘋傳中國開始嚴查人民持有無人機，在「特定區域」禁飛，而所謂特定區域就包括「天子腳下」的北京，消息一出讓不少網友瘋狂嘲諷「被美軍嚇到了」！

脫北作家崔成浩昨天（7日）在X平台轉發一段牆內流出的影片，據了解當下情況是一名中國人，在北京街頭突然被幾名輔警攔下盤查，沒想到身分證給對方一看，對方就馬上知道他持有無人機，但因為他沒帶出來就放他走了。這名中國人剛離開沒幾步，越想越不對勁，於是打開手機錄影，追上方才攔查的輔警想問個明白。

請繼續往下閱讀...

影片中可以看到，掌鏡者詢問輔警：「剛才查我身分證的時候，是直接蹦出我有無人機是嗎？」輔警似乎有些支支吾吾，但也坦承系統確實直接跳出掌鏡者持有無人機的資訊。掌鏡者追問：「我有無人機，我都不能帶出來了是嗎？」輔警則回應：「不是不讓，這是北京市，現在是禁飛啊！我就得問一下你帶沒帶，問一下你的用途，是準備在這北京……北京是不讓飛的。」

這段影片曝光後引發牆內外網友熱議，甚至牆內還熱搜「北京禁飛令原因」，不少中網友吐槽「上面的人」現在是草木皆兵、驚弓之鳥，「怕三角洲部隊來抓唄」、「北京讓鳥飛嗎？」、「被嚇怕了」、「看那委內瑞拉，嚇都嚇死了，就怕從被窩裡被帶走」、「三角洲坐的是直升機，不是無人機」、「真是讓三角洲嚇著了」、「現在聽到飛機聲都嚇尿褲子了」。

崔成浩還進一步分享牆內網友提供的「中國無人機適飛空域範圍一覽圖」，地圖上畫上藍色的區域為適飛空域，120公尺以下無須報備；白色的部分為管制空域，飛行需提前報備才能飛行。彙總相關訊息可以發現，中國幾乎所有一線城市都有明顯的「白色核心區」，也就是黨政機關集中區、軍事、警務、交通樞紐和大型活動區域。崔成浩直言，「這說明無人機管理的第一邏輯並不是航空安全，而是政治與秩序安全」。

網上瘋傳中國開始嚴查人民持有無人機，在「特定區域」禁飛，而所謂特定區域就包括「天子腳下」的北京。（圖翻攝自X：作家崔成浩）

網傳「中國無人機適飛空域範圍一覽圖」。（圖翻攝自X：作家崔成浩）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法