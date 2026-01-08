美軍查扣俄資「影子油輪」 登船查獲非法武裝驚動北約

「馬利內拉號」（Marinera）去年3月於新加坡海峽航行畫面。美軍7日宣布在北大西洋截獲該艦，結束長達數週的跨洋追捕。（法新社）

美軍針對委內瑞拉「影子艦隊」（Shadow fleet）的打擊行動已擴散至北大西洋。據《福斯新聞網》（Fox News）報導，美軍與海岸防衛隊於週三（7日）在冰島與英國之間的海域，強制登上並查扣一艘與俄羅斯有關的油輪「馬利內拉號」（Marinera）。這場行動意外揭露船上竟進駐「非正規武裝護衛」，引發北約（NATO）與北歐、波羅的海鄰國的高度不安。

非正規武裝現蹤 北約與鄰國高度警戒

海事情報公司Windward分析師博克曼（Michelle Wiese Bockmann）指出，「馬利內拉號」最近剛將所有權轉移給一家新成立的俄羅斯公司「布列維斯特馬林」（Burevestmarin LLC）。博克曼表示，包含北歐與波羅的海8國在內的政府，對於該類受制裁船隻，搭載未經授權的武裝人員感到擔憂。

請繼續往下閱讀...

她強調，武裝保全通常僅出現在海盜橫行的亞丁灣或紅海，在北大西洋現蹤極其罕見且「高度反常」。這顯示俄羅斯的影子艦隊正逐漸模糊商業與軍事航運的界線，且在過去6至7個月內這種現象愈趨頻繁，直接威脅區域安全秩序。

針對此次查扣，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）明確表示，「馬利內拉號」是一艘為委內瑞拉運送受制裁原油的影子艦隊成員。李威特指出，該船因懸掛假旗（False flag）而被定性為「無國籍船隻」，且美方持有司法扣押令。

儘管俄羅斯官方透過塔斯社（TASS）要求美方給予人道待遇並遣返船員，但白宮態度堅決。李威特強調，由於該船非法操作且違反國際制裁，全體船員將面臨美方的司法起訴。分析指出，這是川普政府鎖定馬杜羅（Nicolás Maduro）政權經濟命脈、切斷其與俄方資源鏈結的最新一次強力因應。

分析師博克曼進一步揭密，影子艦隊的船員通常呈現「跨國混編」特徵，通常由俄籍船長帶領來自中國、印度或菲律賓的船員。目前歐洲多國已開始對這類協助偽造座標（Spoofing）或關閉定位系統的船長追究責任，法國與愛沙尼亞海軍去年也曾針對拒絕受檢的影子油輪船長提起刑事訴訟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法