突襲馬杜羅更多內幕曝！ MH-47遭反擊駕駛中3彈 險重演《黑鷹計劃》

MH-47「契努克」直升機遭到委內瑞拉火力反擊受損，駕駛身中3彈重傷，但仍成功將部隊送抵預定地點並安然返回「硫磺島號」。（法新社）

美國3日凌晨突襲委內瑞拉，生擒長期執政的專制總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子後，美國總統川普這是一次「完美執行」，不過有美國媒體爆料這起行動的更多細節，MH-47「契努克」直升機遭到敵方火力反擊受損，駕駛身中3彈重傷，但仍成功將部隊送抵預定地點並安然返回「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦。

據《紐約時報》 報導，突襲委內瑞拉抓捕馬杜羅過程中的更多細節曝光，在空襲癱瘓委軍防空系統後，美軍直升機搭載數十名陸軍三角洲部隊突擊隊員，低空直撲首都加拉加斯（Caracas），起初未被發現，但在接近馬杜洛藏身處時遭到敵方火力攻擊。

請繼續往下閱讀...

帶頭的「契努克」直升機被擊中，雖然仍能保持平衡飛行，但駕駛該機的飛行領隊腿部身中3彈，不過在副駕駛協助下成功著陸，讓突擊隊員下機後，安全飛返「硫磺島號」，沒有重演被翻拍成電影《黑鷹計劃》的1993年摩加迪休之戰慘況。

軍方透露，這名未公開身份的飛行領隊傷勢較重，正在德州的一家醫院接受治療，高度評價該飛行員的行為是「英雄壯舉」，另外還有1名士兵也在康復中，其他5名輕傷士兵經治療後已出院。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）受訪時也談到了其中的驚險，他認為即使準備工作如此周密，這仍然是一場充滿變數的強攻，赫格塞斯談到：「直到看到那些『鐵鳥』飛回海面，我們才敢真正鬆一口氣。」不過也強調這次行動「我們沒有損失任何一件軍事裝備，更重要的是，沒有任何士兵犧牲」。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深國安專家瓊斯（Seth G. Jones）形容：「你就像是在一根極細的鋼絲上行走，失敗的代價是巨大的」，因為「總有一些因素是你無法掌控的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法