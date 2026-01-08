洗劫上千萬！竊盜集團橫掃英國富人區 犯案後高調炫富成鐵證

阿爾巴尼亞籍犯罪集團洗劫至少44棟豪華別墅，竊得總價值超過100萬英鎊（約新台幣4200萬元）的贓物。（圖截自Cheshire Police）

一群移居英國的阿爾巴尼亞犯罪集團，在短短10個月內橫掃英國8個郡，洗劫至少44棟豪華別墅，竊得總價值超過100萬英鎊（約新台幣4200萬元）的精品包、名錶與珠寶。沒想到，這群歹徒行竊後竟在社群媒體大肆曬出炫富照。當地警方最終透過大數據分析與監視器追蹤，將這群囂張大盜一網打盡。

《太陽報》報導，這群阿爾巴尼亞籍嫌犯鎖定的受害者多為豪宅區住戶，他們會先以Google地圖鎖定目標，並針對金飾與手錶設定「週目標績效」。犯案時，歹徒使用伸縮梯從二樓陽台或窗戶攀爬入內，躲避一樓監視器，洗劫名錶、純金飾品及頂級名牌包。

即便被警方通緝，該集團成員仍極其猖狂，頻頻在社群平台上展示偷來的戰利品。照片中可見嫌犯對著鏡頭燦笑，身旁堆滿整疊鈔票、保險箱與昂貴珠寶。在躲避警方追緝期間，嫌犯甚至與一名英國籍女子發展地下情，並帶著贓款前往蒙地卡羅、巴黎及米蘭等地旅遊，拍下與豪車的合照發布網路。這些證據隨後被偵辦警方掌握，成為法庭上最諷刺的呈堂證供。

切斯特刑事法院指出，警方自2024年10月起發現連續竊案規律，最終透過「自動車牌識別（ANPR）」技術追蹤到一台經常出沒在案發地點的紅色汽車，進而鎖定主嫌。警方隨後展開突擊，逮捕5名核心成員及共犯女友，並查獲大量來不及變賣的精品包與名錶。目前5名嫌犯均已認罪，預計將於2月被判刑，很可能面臨數年監禁，為他們的行為付出代價。

