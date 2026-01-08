為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    逾7千妙瓦底中國籍電騙犯押解回國 逾500金主落網

    2026/01/08 15:58 中央社
    妙瓦底（Myawaddy）地區詐騙份子遭到拘留。圖與本新聞無關。（美聯社檔案照）

    妙瓦底（Myawaddy）地區詐騙份子遭到拘留。圖與本新聞無關。（美聯社檔案照）

    中國公安部今天表示，中國已與緬甸、泰國建立三方協調機制，目前已有7600多名妙瓦底（Myawaddy）地區中國籍涉及電信騙疑犯押解回國；去年以來已累計拘捕詐騙集團幕後「金主」、頭目和骨幹共542人。

    綜合上游新聞等陸媒報導，中國公安部8日舉行記者會表示，中國公安機關去年依法嚴厲打擊電信網路詐騙犯罪，有力遏制了犯罪高發態勢，共偵破有關案件25.8萬件，會同相關部門攔截詐騙電話36億次、簡訊33億則，緊急止付涉詐資金人民幣2170.7萬元（約新台幣9800萬元）；各地公安機關累計見面勸阻674.7萬人次。

    此外，中國公安部發言人張明表示，中國公安部去年部署「斷流」、「拔釘」、「斬鏈」等專案行動，累計拘捕詐騙集團幕後「金主」、頭目和骨幹共542人。公安機關近期又通緝了100名電信網路詐騙犯罪在逃「金主」和骨幹，彰顯依法嚴打電信網路詐騙犯罪的決心和態度。

    張明並表示，中國公安部加快推進國際打擊電信網路詐騙聯盟建設，推動構建相互協同、普遍參與的全球打擊治理電信網路詐騙犯罪新格局。多次派工作組赴緬甸、泰國、柬埔寨等國展開警務執法合作，搗毀眾多境外詐騙據點。

    針對當前緬甸妙瓦底地區涉中國電信網路詐騙犯罪嚴峻形勢，據表示，中國與緬甸、泰國建立三方協調機制，目前已有7600多名妙瓦底地區中國籍涉電騙疑犯被押解回國。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播