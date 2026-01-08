川普喊建「夢幻軍隊」豪擲1.5兆美元軍費 比去年激增5成

美國總統川普週三宣布，將提議把2027年度國防預算調升至驚人的1.5兆美元，相較於2026年的9010億美元大幅躍升。（法新社）

美國總統川普週三宣布，將提議把2027年度國防預算調升到1.5兆美元（約新台幣47.7兆元），相較於2026年的9010億美元（約新台幣28.7兆元）大幅躍升。川普強調現處於「動盪且危險的時代」，必須打造「夢幻軍隊」以確保國家安全。

據《美聯社》報導，川普在社群平台Truth Social發文指出，這筆預算能建立美國「長期以來應得的夢幻軍隊」，讓美國無論面對何種敵人，都能維持絕對的安全。近期美方軍事動作頻繁，除了將馬杜洛押解回美受審，川普更以國家安全為由，重提併購丹麥屬地格陵蘭，國務卿魯比歐（Marco Rubio）也公開警告古巴局勢不穩。

請繼續往下閱讀...

對於預算資金來源，川普說，美國政府對全球貿易夥伴施加的關稅已創造巨額收入，足以支應國防開支。根據無黨派政策中心（Bipartisan Policy Center）數據，美國政府去年收取的關稅及消費稅總額達2885億美元，較2024年的983億美元呈現翻倍增長。然而，分析指出這筆收入除了國防支出，還需應付川普承諾的減稅政策與償還國債，財務缺口仍是外界關注焦點。

川普週三同時對國防工業龍頭「雷神」（Raytheon）發出最後通牒。他批評，雷神等承包商長期將數百億美元利潤用於股票回購與發放高管優渥薪資，而非投入設廠與研發基礎設施，導致關鍵武器交付進度嚴重延遲。川普威脅，若雷神不停止股票回購並加大基建投資，「將不再與戰爭部有業務往來」。

為落實監管，川普已簽署行政命令，要求五角大廈全面審查表現不佳的承包商。新合約將包含禁止在履約效率低下期間進行股票回購的條款，且高管的獎勵金不得與短期財務指標掛鉤。川普數月來多次抱怨，國防企業在交付戰斧巡弋飛彈與刺針飛彈等關鍵裝備上進度落後，卻持續向投資人發放紅利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法