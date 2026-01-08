從總統府墜入地獄！馬杜羅紐約坐牢現狀曝 睡金屬板、23小時禁閉

遭生擒的委內瑞拉前總統馬杜羅（右2）與妻子佛羅雷斯（左2），1月5日在美國緝毒局（DEA）探員押解下抵達紐約，準備就毒品恐怖主義與洗錢等重罪指控首度出庭。（路透）

據美國有線電視新聞網（CNN）8日報導，委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolás Maduro）與妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）5日在紐約聯邦法院對毒品與武器指控拒絕認罪後，已被送往惡名昭彰的布魯克林大都會拘留中心（MDC）收監。專家指出，2人的日常起居將從奢華的總統府轉向極端惡劣的禁閉環境。

聯邦監獄顧問曼格爾（Sam Mangel）接受CNN採訪時直言，MDC監獄的環境極其艱困。曼格爾表示：「那裡真的就像地獄，幾乎沒有暖氣或空調，每位囚犯只會拿到一條羊毛毯，且睡在焊接於金屬板上、僅2吋（約5公分）厚的超薄墊子上。」這與馬杜羅夫婦過去居住、擁有新古典主義建築風格與廣闊庭院的米拉弗洛雷斯宮形成強烈對比。

全天候高度隔離 1原因必須單獨禁閉

曾於2018年至2019年間領導聯邦監獄局的赫維茲（Hugh Hurwitz）指出，馬杜羅屬於極高風險的拘留對象，獄方極可能將其安置在所謂的「特別住房單元」（SHU）。根據相關手冊，這類囚犯每天有多達23小時被鎖在牢房內，僅有極少數時間能與律師會面，每週戶外運動時間僅5小時。

曼格爾分析，將馬杜羅與一般囚犯混住將構成「巨大的安全風險」。獄方無法預期其他幫派成員或販毒集團囚犯對他的態度，因此單獨監禁是保護其人身安全的唯一選擇；若必須為其安排室友，也必須經過嚴格審查，確保不會引發衝突。

嚴防艾普斯坦事件重演 獄方承受極大壓力

MDC監獄過去曾被律師與囚犯形容為「令人作嘔」且「恐怖」，2024年更有2名囚犯在獄中遭室友以自製武器殺害。赫維茲認為，獄方在處理馬杜羅案時，勢必會記取淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）2019年在曼哈頓另一處中心自殺身亡的教訓，絕對無法承受再發生類似等級的國際性意外。

馬杜羅在前往法院途中曾被目擊對直升機比出「大拇指」手勢，但專家指出，隨著司法程序正式啟動，這對曾掌握南美石油命脈的夫婦，將在MDC監獄面臨嚴苛的生存挑戰。2人目前無法規律接觸，除非律師會面時間剛好重疊，否則在此司法任務期間，雙方將長期處於分離狀態。

