伊朗抗議蔓延31省 澳洲關閉大使館、敦促公民速離開

伊朗因經濟問題而引發的抗議活動越演越烈，總部位於美國的「人權運動人士通訊社」（HRANA）表示，抗議活動已蔓延至伊朗31個省的111個城鎮。對於抗議活動遍布伊朗各地，澳洲政府表示，駐伊朗大使館暫停運作，並敦促其公民盡快離開伊朗。

根據土耳其媒體《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）報導，澳洲政府向公民表示，請勿前往伊朗，若已身在伊朗請盡快離開。澳洲政府強調，遍布伊朗全國內的暴力抗議活動仍在持續，且可能在毫無預警的情況下進一步升級。

澳洲政府也敦促其公民避免參加位於伊朗的大型公共集會、示威遊行和抗議活動；包括雙重國籍人士在內的澳洲公民，在伊朗都有被拘留的風險。

澳洲政府說，澳洲駐伊朗大使館暫停運作，若公民不顧政府建議、繼續留在伊朗，須自行承擔安全責任。

印度政府也建議其公民不要前往伊朗，在另行通知前，避免前往伊朗進行非必要旅行，並敦促目前身在伊朗的公民保持高度警惕；身處伊朗的公民應避開抗議或示威活動區域，並密切關注新聞動態。

