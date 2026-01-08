為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗抗議蔓延31省 澳洲關閉大使館、敦促公民速離開

    2026/01/08 15:28 編譯謝宜哲／綜合報導
    澳洲政府表示，駐伊朗大使館暫停運作，並敦促其公民盡快離開伊朗。圖為澳洲總理艾班尼斯。（歐新社）

    澳洲政府表示，駐伊朗大使館暫停運作，並敦促其公民盡快離開伊朗。圖為澳洲總理艾班尼斯。（歐新社）

    伊朗因經濟問題而引發的抗議活動越演越烈，總部位於美國的「人權運動人士通訊社」（HRANA）表示，抗議活動已蔓延至伊朗31個省的111個城鎮。對於抗議活動遍布伊朗各地，澳洲政府表示，駐伊朗大使館暫停運作，並敦促其公民盡快離開伊朗。

    根據土耳其媒體《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）報導，澳洲政府向公民表示，請勿前往伊朗，若已身在伊朗請盡快離開。澳洲政府強調，遍布伊朗全國內的暴力抗議活動仍在持續，且可能在毫無預警的情況下進一步升級。

    澳洲政府也敦促其公民避免參加位於伊朗的大型公共集會、示威遊行和抗議活動；包括雙重國籍人士在內的澳洲公民，在伊朗都有被拘留的風險。

    澳洲政府說，澳洲駐伊朗大使館暫停運作，若公民不顧政府建議、繼續留在伊朗，須自行承擔安全責任。

    印度政府也建議其公民不要前往伊朗，在另行通知前，避免前往伊朗進行非必要旅行，並敦促目前身在伊朗的公民保持高度警惕；身處伊朗的公民應避開抗議或示威活動區域，並密切關注新聞動態。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播