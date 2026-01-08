伊朗抗爭席捲31省！34示威者喪命 多城市街頭槍聲四起

伊朗西部大城哈馬丹（Hamedan）街頭出現燃燒雜物與傾倒的垃圾桶。這波由貨幣里亞爾崩盤引發的抗爭已進入第11天，目前已迅速擴散至全境31個省份，成為伊朗近年來最嚴峻的內部動盪。（法新社）

伊朗因經濟危機引發的動盪已進入第11天。據英國廣播公司（BBC）報導指出，伊朗多地週三（7日）爆發激烈的反政府衝突。最新數據顯示，示威潮已席捲全國31個省份、共111座城市與城鎮，成為該國近年來規模最大的公眾抗爭。

據美國人權組織「HRANA」統計，這波騷亂已造成至少34名示威者與4名安全人員死亡，另有2200人遭到逮捕。親伊朗革命衛隊的半官方《法斯通訊社》（Fars）則證實，在西南部城鎮洛德甘（Lordegan），有2名警察遭武裝分子開槍殺害。社群媒體流出的影片顯示，多個城市的示威者與軍警陷入僵持，背景不時傳出密集槍聲。

報導分析，此次動亂源於去年12月28日，德黑蘭商販不滿伊朗貨幣里亞爾（Rial）對美元匯率暴跌而走上街頭。由於核武計畫引發國際制裁，加上政府管理不善與腐敗，伊朗通貨膨脹率已飆升至40%。原本的經濟訴求隨後迅速擴大，大學生也加入行列，群眾更罕見地將矛頭直指最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。

流亡王儲成口號 1原因曝民怨轉向

除了反政府口號，部分示威現場甚至傳出支持前國王之子、現流亡海外的王儲巴勒維（Reza Pahlavi）的聲音。這是自2022年「阿米尼事件」（22歲女子瑪莎．阿米尼 Mahsa Amini因頭巾問題遭警逮捕後身亡，引發全國暴動）以來，伊朗面臨的最嚴峻統治挑戰。

BBC波斯語頻道目前已確認21名死者的身分，而伊朗官方則僅承認有5名維安人員喪生。目前德黑蘭當局正透過切斷網路與強力清場等手段試圖平息混亂，但全國各地的抗爭仍未見止息。

