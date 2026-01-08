伊朗抗議再升級！ 2名警察遭槍殺 暴動蔓延至111城

伊朗2名警察在西南部城鎮洛爾德甘被武裝人員槍殺。（擷自X@Truthtellerftm）

伊朗因經濟困境而起的抗議近日呈現升級趨勢，有2名警察遭槍殺，抗議蔓延至更多地區。

根據英國廣播公司《BBC》報導，與伊朗革命衛隊關係密切的《法爾斯通訊社》（Fars）稱，2名警察在西南部城鎮洛爾德甘（Lordegan）被武裝人員槍殺。

社群媒體上的相關影片顯示，示威者與安全部隊對峙，背景傳來槍聲。在其他地區的影片中，安全部隊似乎向示威人群開槍和發射催淚瓦斯，示威者則投擲石塊。

值得注意的是，美國總統川普曾表示，如果安全部隊向民眾開火，他將出手援助示威者。

總部位於美國的「人權運動人士通訊社」（HRANA）表示，抗議活動目前已蔓延至伊朗31個省的111個城鎮。

此抗議始於去年12月28日，當時伊朗首都德黑蘭的商家走上街頭，表達他們對伊朗貨幣里亞爾（rial）對美元匯率大幅下跌的憤怒。里亞爾匯率過去1年跌至歷史新低，通貨膨脹率飆升至40%，原因是伊朗核計畫受制裁，而政府管理不善和腐敗令伊朗經濟雪上加霜。

抗議活動迅速蔓延到其他城市，人群高喊反對伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），有時也支持伊朗已故前國王的流亡之子巴勒維（Reza Pahlavi）。

此抗議已成為伊朗自2022年後規模最大的抗議活動。22歲的艾米尼（Mahsa Amini）2022年在警方拘留期間死亡，引發了全國性的示威遊行。據稱艾米尼是因未按當局要求佩戴頭巾而被拘留。

January 7—Lordegan, western Iran

Protesters bravely resisted against the regime's security forces and forced them to back off. Reports indicate security forces opened fire on protesters and used live ammunition. Several protesters are critically wounded.#IranProtests… pic.twitter.com/PcE4U4M9kX — People's Mojahedin Organization of Iran （PMOI/MEK） （@Mojahedineng） January 7, 2026

