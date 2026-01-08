為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗抗議再升級！ 2名警察遭槍殺 暴動蔓延至111城

    2026/01/08 14:39 編譯謝宜哲／綜合報導
    伊朗2名警察在西南部城鎮洛爾德甘被武裝人員槍殺。（擷自X@Truthtellerftm）

    伊朗2名警察在西南部城鎮洛爾德甘被武裝人員槍殺。（擷自X@Truthtellerftm）

    伊朗因經濟困境而起的抗議近日呈現升級趨勢，有2名警察遭槍殺，抗議蔓延至更多地區。

    根據英國廣播公司《BBC》報導，與伊朗革命衛隊關係密切的《法爾斯通訊社》（Fars）稱，2名警察在西南部城鎮洛爾德甘（Lordegan）被武裝人員槍殺。

    社群媒體上的相關影片顯示，示威者與安全部隊對峙，背景傳來槍聲。在其他地區的影片中，安全部隊似乎向示威人群開槍和發射催淚瓦斯，示威者則投擲石塊。

    值得注意的是，美國總統川普曾表示，如果安全部隊向民眾開火，他將出手援助示威者。

    總部位於美國的「人權運動人士通訊社」（HRANA）表示，抗議活動目前已蔓延至伊朗31個省的111個城鎮。

    此抗議始於去年12月28日，當時伊朗首都德黑蘭的商家走上街頭，表達他們對伊朗貨幣里亞爾（rial）對美元匯率大幅下跌的憤怒。里亞爾匯率過去1年跌至歷史新低，通貨膨脹率飆升至40%，原因是伊朗核計畫受制裁，而政府管理不善和腐敗令伊朗經濟雪上加霜。

    抗議活動迅速蔓延到其他城市，人群高喊反對伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），有時也支持伊朗已故前國王的流亡之子巴勒維（Reza Pahlavi）。

    此抗議已成為伊朗自2022年後規模最大的抗議活動。22歲的艾米尼（Mahsa Amini）2022年在警方拘留期間死亡，引發了全國性的示威遊行。據稱艾米尼是因未按當局要求佩戴頭巾而被拘留。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播