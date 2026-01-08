川普簽令退出66個國際組織 葉耀元4點解析背後戰略

美國總統川普。（路透）

美國白宮今宣布，總統川普簽署一項行政命令退出66個國際組織。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元以4點解釋，貼文曝光掀起網友討論與留言。

據《CNN》報導，白宮7日晚間發布的備忘錄及隨附的社群媒體貼文，川普政府正帶領美國退出支撐國際氣候變遷合作的基石條約，同時退出數十個其他全球性組織。

據悉，白宮總共指示美國退出66個「不再服務於美國利益」的國際組織。名單涵蓋廣泛的組織與團體，包括31個聯合國機構，例如聯合國水資源署、聯合國海洋署、聯合國人口基金，以及聯合國促進性別平等和增強婦女權能署。

葉耀元今於臉書粉專「葉教授的國際事務學院 」發文，解釋一下這代表什麼意思：

首先，這不代表美國要鎖國，會鎖國不管全球事務的話怎麼會突擊委內瑞拉的總統？再者，這些組織其實多數都是美國養出來的，但他們後來都被其他國家把持論述（如中國），然後想方設法牽制美國。

第3點，其實從川普執行對等關稅開始，多數的國際組織基本上都形同虛設，我們現在回到的是一個更為叢林法則的國際社會。

第4點，這種比較沒有制度性的未來，會讓多數國家開始為了自身經濟與安全的考量，更為選邊站。以前多數國家都想要在美中之間遊走，兩邊好處盡吃，這是因為國際組織與制度讓這些國家可以在規則中遊走。現在的狀況，就是你站錯邊就會被另一邊打，就這麼簡單而已。

網友看到貼文後相繼留言，有人說「聯合國直接送給中國啊，中國快拿錢出來」、「川大大不玩了」。

