為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普簽令退出66個國際組織 葉耀元4點解析背後戰略

    2026/01/08 17:13 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普。（路透）

    美國總統川普。（路透）

    美國白宮今宣布，總統川普簽署一項行政命令退出66個國際組織。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元以4點解釋，貼文曝光掀起網友討論與留言。

    據《CNN》報導，白宮7日晚間發布的備忘錄及隨附的社群媒體貼文，川普政府正帶領美國退出支撐國際氣候變遷合作的基石條約，同時退出數十個其他全球性組織。

    據悉，白宮總共指示美國退出66個「不再服務於美國利益」的國際組織。名單涵蓋廣泛的組織與團體，包括31個聯合國機構，例如聯合國水資源署、聯合國海洋署、聯合國人口基金，以及聯合國促進性別平等和增強婦女權能署。

    葉耀元今於臉書粉專「葉教授的國際事務學院 」發文，解釋一下這代表什麼意思：

    首先，這不代表美國要鎖國，會鎖國不管全球事務的話怎麼會突擊委內瑞拉的總統？再者，這些組織其實多數都是美國養出來的，但他們後來都被其他國家把持論述（如中國），然後想方設法牽制美國。

    第3點，其實從川普執行對等關稅開始，多數的國際組織基本上都形同虛設，我們現在回到的是一個更為叢林法則的國際社會。

    第4點，這種比較沒有制度性的未來，會讓多數國家開始為了自身經濟與安全的考量，更為選邊站。以前多數國家都想要在美中之間遊走，兩邊好處盡吃，這是因為國際組織與制度讓這些國家可以在規則中遊走。現在的狀況，就是你站錯邊就會被另一邊打，就這麼簡單而已。

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「聯合國直接送給中國啊，中國快拿錢出來」、「川大大不玩了」。

    相關新聞請見︰

    川普退出66個國際組織部分名單曝光！ 聯合國氣候公約入列

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播